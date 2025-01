Jiri Prochazka e Jamahal Hill bebem juntos após batalha no UFC 311; veja

Rivais apenas dentro do octógono. Este parece ser o lema de Jiri Prochazka e Jamahal Hill, ex-campeões e adversários na divisão dos meio-pesados (93 kg) do Ultimate. Depois de duelarem no octógono do UFC 311, no último sábado (18), os lutadores se encontraram em um bar de Los Angeles (EUA), sede do evento, e beberam juntos.

O amistoso encontro foi compartilhado por Hill, através do seu perfil oficial no 'Instagram' (veja abaixo ou clique aqui). Curiosamente, esta não é a primeira vez que o americano sai derrotado do octógono e confraterniza com seu algoz logo depois da luta. Em junho de 2021, o mesmo ocorreu com 'Sweet Dreams' após seu revés para o escocês Paul Craig, no UFC 263.

Na ocasião, Hill havia acabado de sofrer sua primeira derrota na carreira, mas deixou a rivalidade de lado e se divertiu ao lado do seu algoz em uma balada no Arizona (EUA). Desta vez, o americano foi abordado por Prochazka em um bar após a luta no UFC 311 e, depois de uma rápida conversa, beberam um drink juntos, mostrando que a animosidade entre os dois ficou dentro do octógono.

Futuro de Prochazka e Hill

Dentro do octógono, Jiri e Jamahal seguem caminhos diferentes a partir de agora. O tcheco, com a vitória do sábado, se coloca novamente na fila por uma chance de disputar novamente o cinturão dos meio-pesados. O grande entrave para Prochazka - ex-campeão e segundo do ranking - conseguir seu objetivo é o fato de já ter sido derrotado pelo campeão da categoria, o brasileiro Alex Poatan, em duas oportunidades.

Por outro lado, Hill se afastou ainda mais de uma possível nova disputa pelo título até 93 kg do Ultimate. Agora, o americano soma duas derrotas seguidas, para Alex Poatan e Jiri Prochazka, e, com isso, perdeu sua vaga no top 3 da divisão, caindo para o 4º lugar geral na classificação.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Jamahal Hill (@sweet_dreams_jhill)