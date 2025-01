Inter de Milão ganha do Sparta Praga e encaminha ida às oitavas da Champions

A Inter de Milão encaminhou a classificação direta às oitavas de final da Champions League na tarde desta quarta-feira. Com gol de Lautaro Martínez, o time italiano ficou perto da vaga ao ganhar do Sparta Praga por 1 a 0, fora de casa.

Com 16 pontos, a Inter ocupa a quarta colocação da tabela e depende de um empate contra o Monaco na última rodada para garantir seu lugar no G8. O Sparta, por sua vez, tem apenas quatro pontos, sem chances de alcançar ao zona de classificação aos playoffs.

Neste domingo, pela 22ª rodada do Campeonato Italiano, a Inter pega o Empoli, no Stadio Via del Mare. Já o Sparta joga apenas na próxima quarta-feira, novamente pela competição europeia, diante do Bayer Leverkusen, na BayArena.

Gol solitário

O zagueiro Bastoni cruzou a bola na área e Lautaro Martínez bateu de voleio para estufar as redes aos 11 minutos do primeiro tempo, marcando o único gol do confronto.