Helio: Tendência do Botafogo é relação mais 'fluida' com ídolos

O Botafogo não deve conseguir segurar jogadores por muito tempo no atual modelo de gestão do clube, a SAF, avaliou Helio De La Peña no UOL News, nesta quarta (22).

Diante do interesse do Palmeiras no volante Gregore, De La Peña avaliou que o botafoguense deve ter uma relação mais "fluida" com os ídolos.

Eu estou tentando virar a chave para esse novo momento do futebol. Nesse momento de SAF que o Botafogo está vivendo, o jogador vem, é contratado, mesmo tendo um desempenho ótimo, ele valoriza, e a SAF quer vendê-lo. [...] Eu acho que a tendência é termos [...] uma relação mais fluida com os jogadores. Como diz a música que a gente canta nos estádios: jogadores vêm e vão.

Helio de La Peña

