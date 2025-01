Hamilton pilota Ferrari pela 1ª vez e se emociona: 'Um dos melhores sentimentos da minha vida'

Lewis Hamilton demonstra grande entusiasmo com o começo na Ferrari. O piloto britânico dirigiu nesta quarta-feira o SF-23 - carro usado pela escuderia na temporada de 2023 da Fórmula 1 - em um evento privado no circuito de Fiorano, na Itália.

Hamilton fez simulações de largada e realizou voltas com pneus de chuva. O piloto britânico não escondeu a felicidade com a primeira experiência na Ferrari. "Eu tive sorte suficiente de ter muitas primeiras vezes na minha carreira, do primeiro teste à primeira corrida, pódio, vitória e título, então eu não tinha certeza de quantas primeiras vezes mais eu tinha. Mas dirigir um carro da Ferrari pela primeira vez nesta manhã foi um dos melhores sentimentos da minha vida", disse.

"Quando eu liguei o carro e dirigi por aquela porta da garagem, eu tinha o maior sorriso na minha cara. Me lembrou da primeira vez que eu testei um carro da Fórmula 1. Foi um momento muito empolgante e especial. E aqui estou eu, quase 20 anos depois, sentindo todas essas emoções de novo", complementou.

Torcedores da Ferrari estiveram presentes no local para acompanhar os primeiros testes de Lewis Hamilton. O britânico, após o evento, os cumprimentou com acenos e sorrisos. Hamilton fez elogios aos fãs.

"Eu já sabia de fora como a família Ferrari é apaixonada, de todos na equipe aos tifosi (torcedores). Mas testemunhar isso em primeira mão como um piloto da Ferrari tem sido muito inspirador. A paixão corre pelas veias deles e você não tem como não se sentir energizado. Sou muito grato pelo amor que senti de todos em Maranello nesta semana, temos muito trabalho a fazer, mas mal posso esperar para começar", discursou.