Hamilton dá primeiras voltas pilotando uma Ferrari e mostra novo capacete

Em uma semana marcante para Lewis Hamilton, o inglês pilotou pela primeira vez um carro da Ferrari de Fórmula 1 na pista. Ele dirigiu o modelo SF-23, da temporada 2023, no Circuito de Fiorano, que pertence ao time italiano, nos arredores da cidade de Maranello, sede da equipe.

"Entrando em uma nova era! Lewis Hamilton faz sua primeira volta em uma Ferrari!", disse a publicação do perfil da equipe e da Fórmula 1 no Instagram, seguida de um vídeo da performance do inglês.

Hamilton, por sua vez, publicou em seu perfil uma foto do capacete que deve utilizar nesta temporada, na cor amarela. Na terça-feira, ele havia postado a primeira imagem com o macacão da Ferrari, com o texto "First time in red" (primeira vez em vermelho). Agora, junto com a foto do capacete, acrescentou a legenda "And yellow" (e amarelo).

No dia anterior, Hamilton havia postado fotos conhecendo a sede da empresa, em Maranello, e os novos companheiros de trabalho na Fórmula 1. "Há alguns dias que você sabe que vai lembrar para sempre e hoje, meu primeiro como piloto da Ferrari, é um desses dias", escreveu o ex-piloto da Mercedes.

O heptacampeão da Fórmula 1 chega à Ferrari para ser o substituto do espanhol Carlos Sainz Jr., agora na Williams, e como companheiro de equipe do monegasco Charles Leclerc. Sua ex-equipe, a Mercedes, terá o italiano Andrea Kimi Antonelli e o britânico George Russell como pilotos. A temporada 2025 da Fórmula 1 começa em 16 de março, com o GP da Austrália.