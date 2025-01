Giro dos Estaduais: Ceará é superado pelo Náutico na estreia da Copa do Nordeste

Nesta quarta-feira, em confronto válido pela primeira rodada da Copa do Nordeste, o Ceará visitou o Náutico no Eládio de Barros Carvalho, perdeu por 1 a 0 e largou na lanterna do Grupo B da competição.

Com o revés, o Vozão permaneceu com nenhum ponto somado, na oitava e última colocação do Estadual. Por outro lado, com o triunfo, o Náutico chegou aos três pontos, agora na terceira posição, atrás apenas de CSA e América-RN por critérios de desempate.

Em Santa Catarina

Pelo Campeonato Catarinense, o Criciúma visitou o Figueirense no Estádio Orlando Scarpelli, venceu por 3 a 2 e chegou à vice-liderança, agora com seis unidades, atrás da líder Chapecoense, de quem tem um jogo a menos. Em outro duelo do torneio, o Avaí apenas empatou com o Caravaggio e se encontra na quarta posição, agora com cinco pontos.

Em Goiás

Pelo Campeonato Goiano, o Atlético-GO segue em perder e chegou aos cinco pontos na classificação. Neste domingo, o Dragão empatou em 2 a 2 com o CRAC. No outro confronto do dia, o Goiás recebeu o Goiânia no Serra Dourada e triunfou por 3 a 0, com gols de Facundo Barceló e Rodrigo Andrade.