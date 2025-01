Fórmula 1: Hamilton mostra seu primeiro capacete pela Ferrari; veja

Novo piloto da equipe Ferrari, Lewis Hamilton mostrou o capacete que usará em sua passagem pela escuderia.

O que aconteceu

O piloto publicou uma imagem de seu novo capacete nas redes sociais. Com o símbolo da Ferrari ao meio, o equipamento é predominantemente amarelo, com detalhes em vermelho, como o número 44 na parte de cima.

Hamilton mostra capacete que usará pela Ferrari na F1 Imagem: Divulgação/Instagram/@lewishamilton

Hamiton publicou várias imagens com a nova equipe, incluindo a foto em que aparece com o macacão vermelho. O piloto assinou contrato para correr pela Ferrari neste ano, em acordo firmado no início do ano passado.

O automobilista entrou no lugar de Carlos Sainz na Ferrari. Hamilton formará dupla com o piloto Charles Leclerc, vice-campeão em 2022.