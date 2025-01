Ex-desafiante ao título do UFC puxa arma para youtuber; veja

Derrotado em agosto, em Abu Dhabi (EAU), Marlon Vera protagonizou um momento inusitado e surpreendente fora do octógono. Recentemente, o ex-desafiante ao cinturão do peso-galo (61 kg) do UFC encerrou um breve debate com um youtuber ao mostrar um revólver para o mesmo em plena entrevista.

Em sua participação no canal do 'YouTube' 'Short & Simple', Vera, ao ser questionado se venceria o youtuber em uma briga, respondeu que poderia fazer o que quisesse com o mesmo. Em seguida, o apresentador se dirigiu ao equatoriano, perguntando o que ele faria, caso se aproximasse, simulando estar com uma faca.

Calmo, o lutador do UFC mostrou ao youtuber como lidaria com a situação. Vera permaneceu sentado no sofá, apenas levantou a camisa e mostrou ao apresentador a arma em sua cintura, frisando que uma faca não seria efetiva para tal momento.

Registro de Vera no MMA

Marlon Vera, de 32 anos, é um dos lutadores mais violentos do peso-galo do UFC. O equatoriano iniciou sua trajetória no MMA em 2010 e estreou na companhia em 2014. Atualmente, 'Chito' é o sexto colocado no ranking da categoria. Ao longo dos anos, o atleta construiu um cartel composto por 23 vitórias, dez derrotas e um empate. Seus principais triunfos foram sobre Dominick Cruz, Frankie Edgar, Pedro Munhoz, Rob Font e Sean O'Malley.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por FULL SEND MMA (@fullsend_mma)