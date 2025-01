Nesta quarta-feira, o Internacional anunciou a contratação por empréstimo do atacante colombiano Johan Carbonero. O atleta, que pertence ao Racing, assinou vínculo com o clube gaúcho até o final de 2025, com opção de compra.

Carbonero chega ao Colorado para ser mais uma opção pelas pontas. O técnico Roger Machado já possui Wesley, Wanderson e Vitinho para a posição.

Juntos por um grande ano, Carbonero!

Revelado pelo Once Caldas, o atacante foi contratado pelo Racing em 2022. Pelo clube argentino, disputou 65 jogos, com oito gols e quatro assistências. Carbonero estava no elenco que conquistou o Trofeo de Campeones (2022) e a Copa Sul-Americana (2024).