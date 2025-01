Do Bronx sugere disputa pelo título BMF contra Max Holloway; rival dá sinal verde

Ex-campeão e atual segundo colocado no ranking peso-leve (70 kg) do UFC, Charles 'Do Bronx' Oliveira já começou sua campanha para ficar com a vaga de próximo desafiante ao cinturão da categoria, que está sob posse de Islam Makhachev. Mas, ao que parece, o lutador brasileiro também possui um 'plano B' em mente, caso seja necessário.

Em entrevista ao UFC Brasil, Do Bronx reconheceu que, dependendo da previsão de retorno do campeão russo ao octógono, seus planos também podem mudar, para evitar um longo período de inatividade. Sendo assim, Charles entende que uma possível revanche contra Max Holloway, detentor do cinturão 'BMF' (lutador mais durão), possa ser a melhor opção para o seu futuro.

"A gente tem que esperar para entender quando que ele (Islam) vai querer lutar de novo. Se ele for querer lutar só em outubro de novo, com certeza eu quero lutar antes. E por que não a luta contra o Max Holloway pelo (cinturão) BMF? O Max já falou isso. Já teve um encontro entre nós dois, e eu tive uma lesão no começo do round, então não foi uma luta. Ele subiu de categoria, é o campeão BMF... Todo mundo sabe é o cinturão dos caras mais duros, eu sou duro para caramba, tenho um monte de recorde, seria uma luta gigante", sugeriu Charles.

Sinal verde de Holloway?

E, ao que tudo indica, o interesse na possível disputa é mútuo. Ao tomar conhecimento da proposta feita por Charles Do Bronx, o havaiano Max Holloway utilizou seu perfil oficial no 'X' (veja abaixo ou clique aqui) para, aparentemente, dar o sinal verde para o combate e sugerir uma data para sua realização: a tradicional 'Semana Internacional da Luta', que normalmente é promovida pelo UFC em junho, em Las Vegas (EUA).

Revanche

Caso o duelo entre Max Holloway e Charles Do Bronx pelo cinturão 'BMF' saia do papel, esta não será a primeira vez que os dois lutadores se enfrentam no octógono mais famoso do mundo. Em 2015, os atletas mediram forças em evento realizado no Canadá. Na ocasião, o havaiano venceu o combate por nocaute técnico, após o paulista se machucar no começo da disputa, ainda no primeiro round.

International Fight Week?

- Max Holloway (@BlessedMMA) January 21, 2025