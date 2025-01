Pituca pede desculpa a torcedores do Santos: 'Têm direito de vaiar'

O meio-campista Diego Pituca, do Santos, pediu desculpa ao torcedor do Peixe após a derrota para o Palmeiras — a equipe tomou a virada para o rival dentro da Vila Belmiro em jogo do Campeonato Paulista. O jogador falou à TV Record logo depois do apito final.

O que ele disse?

Virada amarga. "A gente fez um bom 1° tempo, no 2° tempo criamos, mas não conseguimos ter muitas chances de gol. A torcida fez a parte dela e tem o direito de vaiar."

Novo estilo de jogo. "[Com o Caixinha] é totalmente diferente do Carille. Estamos nos entregando ao máximo, mas ainda está faltando. Temos que continuar evoluindo porque é campeonato curto."

Recado aos santistas. "É pedir desculpa aos torcedores. Sei que não querem ouvir isso, mas é continuar trabalhando."