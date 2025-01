Tchoca exalta elenco após marcar pela 1ª vez com a camisa do Corinthians

O zagueiro João Pedro Tchoca, que anotou seu primeiro gol pelo profissional nesta quarta-feira, exaltou os companheiros de Corinthians após a vitória contra o Água Santa. O defensor destacou a confiança que tem recebido do elenco desde que retornou de empréstimo do Ceará.

"Graças a Deus pude fazer meu primeiro gol no profissional, feliz por esse momento, agradeço a Deus e a todo o grupo, que vem me dando confiança depois da minha volta. É seguir em busca da melhora do Corinthians", disse Tchoca em entrevista à Cazé TV.

Contra o Água Santa, a equipe comandada por Ramón Díaz abriu o placar com Alex Santana e ampliou com João Pedro Tchoca, ainda no primeiro tempo. Já pelo Água Santa, Netinho foi às redes, também na etapa inicial.

Com o triunfo, o Corinthians subiu para a liderança geral do Estadual e manteve a primeira posição do grupo A, com nove pontos, três a mais em relação ao segundo colocado Mirassol, que ainda joga na rodada. O Água Santa, por sua vez, segue na lanterna do grupo C, com a pontuação zerada.

O jogo seguinte do Corinthians será contra o São Paulo, no próximo domingo, às 18h30 (de Brasília), no Morumbis.