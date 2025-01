Corinthians x Água Santa: onde assistir e horário do jogo do Paulistão

O jogo Corinthians x Água Santa, válido pela 3ª rodada do Campeonato Paulista, será disputado nesta quarta-feira (22), às 19h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.

A partida tem transmissão do UOL Play, Record, CazéTV, Nosso Futebol e Zapping. O Placar UOL acompanha os lances do confronto em tempo real.

O Corinthians venceu o Red Bull Bragantino e o Velo Clube nas duas primeiras rodadas. A comissão técnica tem feito testes e rodado o elenco nas primeiras rodadas do estadual até ter os titulares em sua melhor forma.

A última partida do Timão contra o Água Santa terminou em empate sem gols. O duelo, realizado no Estádio 1º de Maio, em São Bernardo do Campo, foi válido pela fase de grupos da última edição do Paulistão.

Corinthians x Água Santa -- 3ª rodada do Paulistão