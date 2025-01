Corinthians consegue recursos para quitar salários atrasados de elenco e comissão técnica

O Corinthians conseguiu recursos para quitar os salários atrasados do elenco e da comissão técnica referentes ao mês de janeiro. A reportagem da Gazeta Esportiva apurou que o pagamento deve ser feito entre esta quarta e quinta-feira.

O Timão derrubou o bloqueio judicial relativo à premiação do último Campeonato Brasileiro. O clube embolsou R$ 33,7 milhões pelo 7º lugar na liga nacional.

A Gazeta Esportiva informou que o Corinthians teve suas contas bloqueadas no começo de janeiro pelo empresário André Cury, que acusou o clube de fraude na Justiça e encontrou uma brecha no Regime Centralizado de Execuções (RCE), que faz parte do plano do Timão para organizar as ordens de pagamentos a credores e execuções judiciais.

O empresário acionou a Justiça Federal, que mandou o clube apresentar os contratos apontados pelo credor. A Justiça queria entender a natureza da conta bancária envolvida no contrato entre Corinthians e Caixa Econômica Federal, já que o dinheiro que o Timão alegava ir para o banco, em parte voltaria para a agremiação.

O pagamento aos jogadores e à comissão técnica teria que ser realizado no último dia 8 (quarta-feira), o quinto dia útil do mês. Segundo o atacante Ángel Romero, o atraso não foi tema de preocupação no vestiário.

Ao longo de 2024, o Timão conseguiu honrar seus compromissos com os jogadores, o que foi inclusive citado pelos atletas na defesa feita a Augusto Melo durante o processo de impeachment.