Corinthians aproveita bola parada, supera Água Santa e soma 10ª vitória consecutiva no Paulista

O Corinthians foi implacável na bola parada e bateu o Água Santa por 2 a 1 pela terceira rodada do Paulistão, nesta quarta-feira, na Neo Química Arena. Em um lance de escanteio e outro de falta, ambos cobrados por Igor Coronado, Alex Santana e João Pedro marcaram seus primeiros gols com a camisa corintiana e garantiram os três pontos. Netinho descontou, e o goleiro Ygor Vinhas impediu que o placar fosse maior.

Essa foi a décima vitória consecutiva do Corinthians, mantendo a sequência iniciada ainda em 2024. O resultado agravou a crise do Água Santa, que perdeu as três partidas que disputou no Paulistão. Mais do que isso, o time tem a pior defesa do campeonato, com 10 gols sofridos. Pesa na estatística a goleada por 6 a 0 contra o Mirassol, na segunda rodada.

O bom futebol do segundo tempo empolga o Corinthians para o clássico contra o São Paulo, no domingo, no MorumBis, às 18h30. Já o Água Santa recebe o Red Bull Bragantino, no sábado, às 16h.

Por mais que o Água Santa conseguisse chegar no terço final do campo, a linha defensiva do Corinthians não deu margem a vacilos durante todo o primeiro tempo. Os corintianos conseguiam chegar melhor, mas sem tantos sustos para o time de Diadema.

Foi após um escanteio que a bola sobrou para Alex Santana empurrar de calcanhar entre as pernas do goleiro Ygor Vinhas. No campo, o impedimento foi marcado, no momento do desvio na área. Após análise do VAR, foi verificado que a bola sobra para o camisa 80 após um toque do zagueiro, o que validou o gol.

O Corinthians passou a ocupar ainda mais o campo de ataque. A marcação do Água Santa ficou mais pesada. Talles Magno escapava pela esquerda quando foi derrubado. A bola aérea foi novamente arma corintiana, com levantamento de Coronado. Ygor Vinhas falhou ao tentar espalmar e entregou a bola para João Pedro empurrar para o gol vazio e ampliar.

Sem conseguir furar a defesa corintiana, restou ao Água Santa finalizar como dava. Assim, Ramon recuou na intermediária para Netinho, que arriscou e acertou o canto da meta de Matheus Donelli. O goleiro corintiano teve a visão coberta e errou o tempo da bola, sem conseguir evitar o gol.

Sem a bola parada, o Corinthians não demonstrou perigo no primeiro tempo. Igor Coronado cumpriu com função de armador, mas tinha poucas opções na frente, com Pedro Raul e Talles Magno bem marcados. Os laterais Leo Mana e Hugo, assim como o trio de volantes, projetavam-se pouco ao ataque.

A forma que Ramón Díaz optou para tornar o Corinthians mais intenso foi com as entradas de Memphis e Ryan. O volante subiu mais ao ataque que Alex Santana. Já o holandês teve mais iniciativa em jogadas individuais e até facilitou a infiltração de seus companheiros quando ocupava espaço entre as linhas de defesa do Água Santa e confundia a marcação.

Nessa dinâmica que Pedro Raul finalmente teve uma boa chance dentro da área. O holandês e Talles Magno fizeram boa troca de passes fora da área, até que o centroavante ficou livre para receber e girar contra marcador. A finalização passou perto do gol de Ygor Vinhas.

O Água Santa não conseguiu reproduzir o nível do fim do primeiro tempo, quando a equipe chegou mais perto da meta de Donelli. O time, bagunçado na defesa, pouco fez no ataque. Quando o zagueiro Robles foi expulso, então, restou apenas se segurar.

Pedro Raul teve nova chance, desta vez, quase dentro da pequena área. A finalização foi defendida pelo goleiro no reflexo. Neste momento, o coro na Neo Química Arena pediu pela entrada de Yuri Alberto. Entretanto, não foi apenas o camisa 20 que parou em Ygor Vinhas. O goleiro também fez boa defesa em cabeceio de almanaque de Memphis. O Corinthians conseguiria ter ampliado não fosse o camisa 1 do Água Santa.

Ainda nos minutos finais, ele teve de salvar mais uma, em cabeceio de João Pedro. A bola aérea corintiana se mostrou arma forte do time.

A partida marcou o retorno de Diego Palacios, que passou por duas cirurgias no joelho esquerdo no último ano e volta a jogar a cinco dias de a lesão completar um ano.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 2 X 1 ÁGUA SANTA

CORINTHIANS - Matheus Donelli; Leo Mana, Félix Torres, João Pedro e Hugo (Diego Palacios); Charles (André Carillo), José Martínez, Alex Santana (Ryan) e Igor Coronado (Memphis Depay); Talles Magno (Yuri Alberto) e Pedro Raul. Técnico: Ramón Díaz.

ÁGUA SANTA - Ygor Vinhas; Diogo Batista, Fábio Sanchez e Robles; Renan Castro e Roger (Villian); Netinho (Lucas Rocha), Luan Dias (Arthur Korek) e Ramon; Neilton (Willen) e Ademilson (Gabriel Silva). Técnico: Marcelo Cabo.

GOLS - Alex Santana, aos oito, e João Pedro, aos 17, e Netinho, aos 22 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Ramon e Robles (Água Santa) e Hugo (Corinthians).

CARTÃO VERMELHO - Robles (Água Santa).

ÁRBITRO - Lucas Canetto Belotte (SP).

PÚBLICO - 41.579 presentes.

RENDA - R$ 2.683.017,00.

LOCAL - Neo Química Arena, em São Paulo.