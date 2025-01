Corinthians ou SPFC? Qual torcida vai ao jogo em possível final da Copinha

O São Paulo já se classificou para a final da Copa São Paulo e, de quebra, garantiu o mando de campo e a presença de seu torcedor em caso de clássico contra o Corinthians — que tenta a vaga na decisão nesta quarta-feira (22), às 17h (de Brasília), contra o Grêmio.

O que aconteceu

A final da Copinha terá torcida única em caso de São Paulo x Corinthians. Se o Grêmio avançar, a decisão contará com torcedores de ambos os times, com mando também do Tricolor paulista.

O São Paulo será o mandante na decisão por ter a melhor campanha. O clube está invicto no torneio, com sete vitórias e um empate, e não pode ser alcançado por Corinthians (cinco vitórias, um empate e uma derrota) ou Grêmio (cinco vitórias e 2 empates).

Dessa forma, em caso de clássico, o Pacaembu contará apenas com torcida do Tricolor paulista. De acordo com a Folha de São Paulo, a Prefeitura concedeu um alvará temporário para a realização da final da Copinha no estádio. A capacidade de público será de 20 mil.

O São Paulo tenta o pentacampeonato, e já enfrentou o Corinthians em duas finais. O Tricolor levou a melhor na decisão de 1993 e perdeu em 2004.