Corinthians pode igualar sua maior sequência de vitórias no século XXI; veja

O Corinthians pode alcançar uma marca importante na noite desta quarta-feira (22), às 19h30 (de Brasília), contra o Água Santa, pelo Campeonato Paulista. Em caso de vitória, o clube paulista vai igualar sua maior sequência de triunfos no século XXI, com dez.

A equipe alvinegra conseguiu esse feito apenas uma vez no século, na temporada de 2001, quando, somando jogos do Campeonato Paulista e da Copa do Brasil, alcançou dez vitórias seguidas. O levantamento é do portal Meu Timão.

Neste momento, o conjunto comandado por Ramón Díaz vem de nove triunfos em sequência, contabilizando o Campeonato Brasileiro da temporada passada (sete) e o Paulista deste ano (dois). A equipe vem de resultados positivos contra Red Bull Bragantino e Velo Clube.

A última derrota do Corinthians ocorreu no dia 31 de outubro, contra o Racing (ARG), pela semifinal da Copa Sul-Americana. Na ocasião, o time brasileiro perdeu por 2 a 1, de virada, e se despediu da competição.

Mesmo sem se reforçar para a temporada até o momento, o Corinthians manteve suas principais peças, com renovações importantes, como as de Carrillo, Romero e Breno Bidon. O objetivo principal da comissão técnica e do elenco é conquistar pelo menos um título este ano, depois de um 2024 marcado por oscilações e luta contra o rebaixamento.

Quanto ao Paulista, o Corinthians busca voltar a ser campeão estadual depois de quase seis anos. Diante do Água Santa, em Itaquera, a equipe quer manter o 100% de aproveitamento e disparar ainda mais na liderança do grupo A.

Veja a atual sequência de vitórias do Corinthians:

4/11/24 - Corinthians 2 x 0 Palmeiras (Campeonato Brasileiro)

9/11/24 - Vitória 1 x 2 Corinthians (Campeonato Brasileiro)

20/11/24 - Corinthians 2 x 1 Cruzeiro (Campeonato Brasileiro)

24/11/24 - Corinthians 3 x 1 Vasco (Campeonato Brasileiro)

30/11/24 - Criciúma 2 x 4 Corinthians (Campeonato Brasileiro)

3/12/24 - Corinthians 3 x 0 Bahia (Campeonato Brasileiro)

8/12/24 - Grêmio 0 x 3 Corinthians (Campeonato Brasileiro)

16/1/25 - Red Bull Bragantino 1 x 2 Corinthians (Campeonato Paulista)

19/1/25 - Corinthians 2 x 1 Velo Clube (Campeonato Paulista)