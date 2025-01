Caixinha e Abel fazem primeiro duelo de técnicos portugueses de Santos x Palmeiras

O duelo entre Santos e Palmeiras desta quarta-feira, pela terceira rodada do Campeonato Paulista, ficará marcado. Será a primeira vez, na história do clássico, que haverá um confronto de técnicos portugueses.

Os alvinegros contam com Pedro Caixinha, novidade para esta temporada. Já os alviverdes têm Abel Ferreira, que já está mais do que consolidado em solos brasileiros.

Caixinha é apenas o segundo português a dirigir o Santos. Antes dele, o clube teve Jesualdo Ferreira, em 2020. O experiente comandante enfrentou o Palmeiras uma vez, mas os rivais ainda estavam com Vanderlei Luxemburgo no banco de reservas.

Do outro lado, Abel Ferreira é o primeiro lusitano a dirigir a equipe. Ele chegou na Academia de Futebol no final de 2020. Desde então, são oito títulos (Libertadores 2020 e 2021, Recopa Sul-Americana 2022, Copa do Brasil 2020, Paulista 2022, 2023 e 2024 e Supercopa do Brasil 2023) e cinco vices (Supercopa do Brasil 2021 e 2024, Recopa Sul-Americana 2021, Paulista 2021 e Mundial 2021).

Caixinha e Abel, aliás, já se enfrentaram seis vezes. O palmeirense leva vantagem, com três vitórias, dois empates e apenas uma derrota, além de sete gols marcados e quatro sofridos.

E os dois têm um passado marcado por rusgas. Em 2023, uma confusão marcou o fim de um empate de 0 a 0 entre Red Bull Bragantino e Palmeiras no Nabi Abi Chedid. As comissões técnicas começaram a discutir por conta do tempo de acréscimo dado pelo árbitro.

Após o apito final, Caixinha foi tentar cumprimentar Abel, que não gostou e devolveu de forma rápida. O então treinador do Massa Bruta foi em direção ao auxiliar João Martins, porém os jogadores tentaram impedir. Assim, o tempo fechou e dois atletas acabaram sendo expulsos.

"O Caixinha veio atrás de mim para tentar me cumprimentar. O Caixinha e todos os treinadores brasileiros sabem que eu só cumprimento os treinadores ou no início do jogo ou quando nos encontramos no gramado ou quando estamos em baixo e eu cumprimento no túnel", comentou Abel na época.

"O que acontece no campo fica no campo. Eu sou muito competitivo, só posso dizer isso", respondeu Caixinha.

Nesta quarta-feira, portanto, eles vão protagonizar o primeiro duelo de portugueses na história do Clássico da Saudade. A bola rola no gramado da Vila Belmiro a partir das 21h35 (de Brasília), pela terceira rodada do Campeonato Paulista.