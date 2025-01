Com pênalti perdido, Botafogo é superado pelo Volta Redonda e amarga segundo revés seguido no Carioca

O Botafogo amargou a segunda derrota seguida no Campeonato Carioca. Nesta quarta-feira, o Volta Redonda venceu o Fogão por 2 a 1, no Estádio Nilton Santos, pela quarta rodada da competição. O Voltaço conseguiu segurar a vitória mesmo com um jogador a menos - Cayo Tenório foi expulso aos 22 minutos da etapa final. Patrick de Paula perdeu um pênalti e o Botafogo ainda teve um gol anulado nos acréscimos.

Ainda com uma equipe alternativa, o Fogão perdeu pela terceira vez em quatro jogos. O Botafogo largou com derrota para o Maricá e depois se recuperou ao vencer a Portuguesa. Contudo, perdeu na última rodada para o Sampaio Corrêa e agora para o Volta Redonda.

Com três pontos, o Botafogo está na nona colocação do Campeonato Carioca, enquanto o Volta Redonda chegou a nove pontos e está na vice-liderança.

Na próxima rodada, o Botafogo enfrenta o Bangu, neste domingo, às 18h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos. Já o Volta Redonda tem o Flamengo pela frente, neste sábado, às 16h30 (de Brasília), no Mané Garrincha, em Brasília.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Botafogo F.R. (@botafogo)

O técnico Carlos Leiria fez duas mudanças no Botafogo em relação à derrota para o Sampaio Corrêa. O lateral-esquerdo Lucyo e o meia Kauan Lindes ganharam chance, enquanto Rafael Lobato e Kayke foram para o banco de reservas.

A primeira boa chance foi do Botafogo. Aos seis minutos, Patrick de Paula acionou Matheus Nascimento, que, na área, esperou e achou o volante. Contudo, Patrick de Paula bateu mal e mandou para fora. O Volta Redonda respondeu de forma fatal. Aos nove minutos, após cobrança de escanteio, o zagueiro Gabriel Bahia aproveitou a sobra e chutou no canto: 1 a 0.

Aos 15 minutos, após cobrança de escanteio, Patrick de Paula ganhou o rebote, mas emendou mal e mandou por cima. O Fogão empatou aos 18 minutos. Matheus Nascimento recebeu na área de Vitinho, driblou o zagueiro, que havia escorregado, e fez 1 a 1 no Nilton Santos. O jovem centroavante, de 20 anos, não marcava no profissional desde 2023.

O Fogão quase virou aos 21 minutos. Yarlen foi lançado pela direita, mas parou no goleiro Jean Drosny, que fez boa defesa. O Volta Redonda voltou a ficar em vantagem no placar. Aos 33 minutos, após cruzamento da esquerda, Bruno Santos cabeceou e fez 2 a 1.

Aos 40 minutos, Chay, ex-Botafogo, recebeu na entrada da área e chutou. A finalização saiu com perigo. O Voltaço foi para o intervalo em vantagem no Nilton Santos. Parte da torcida do Botafogo vaiou o time.

O Voltaço levou perigo aos três minutos da etapa final. Kelvin chutou da entrada da área. Raul espalmou. O Fogão respondeu aos seis minutos. Patrick de Paula soltou a bomba da entrada da área. Jean Drosny espalmou.

O técnico Carlos Leiria fez a primeira mudança no Botafogo aos 14 minutos. Ele colocou Rafael Lobato no lugar de Kauê. O Voltaço quase ampliou. Após rebote de Raul em cruzamento, MV, alteração do treinador Rogério Corrêa, chutou e Newton salvou praticamente em cima da linha.

O Fogão chegou a marcar aos 18 minutos. Matheus Nascimento recebeu de Rafael Lobato e deu um toque de categoria. Entretanto, ele estava impedido. Assim, o gol foi anulado. Aos 22 minutos, Rafael Lobato foi lançado em velocidade e derrubado na meia-lua por Cayo Tenório, que impediu que ele ficasse cara a cara com Jean Drosny. Tenório levou o cartão vermelho.

Carlos Leiria fez mais duas mudanças no Botafogo. Aos 27 minutos, ele colocou Valentín Adamo e Kayke e tirou Matheus Nascimento e Kawan. O Voltaço perdeu grande chance aos 28 minutos. Outra alteração de Rogério Corrêa, Mirandinha, após vacilo da zaga, ficou cara a cara com Raul, que salvou o Fogão.

Aos 32 minutos, Yarlen cruzou para a área e a bola bateu no braço de Lucas Souza, que entrou no lugar de Gabriel Bahia no intervalo, na área. Pênalti. Patrick de Paula, contudo, escorregou e bateu para fora. O volante do Botafogo recebeu algumas vaias na sequência do jogo. O Volta Redonda ainda assustou, aos 43 minutos. Raul espalmou finalização de Mirandinha.

O Botafogo marcou aos 46 minutos. Valentín Adamo ficou com a sobra na área, após jogada confusa, e chutou no canto: 2 a 2. Contudo, o VAR, comandado por Rodrigo Carvalhaes de Miranda, recomendou a revisão do lance. O árbitro Pierry Dias dos Santos, então, deu falta em cima de Robinho. O Volta Redonda, assim, ficou com a vitória.

FICHA TÉCNICA



BOTAFOGO 1X2 VOLTA REDONDA

Local: Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)



Data: 22/01/2025, quarta-feira



Horário: 21h30 (de Brasília)



Público e renda: 2.148 pagantes / 2.434 presentes / R$ 51.646,00



Árbitro: Pierry Dias dos Santos



Assistentes: Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha e Marcelo Araújo Ossimo



VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda



Cartão amarelo: Robinho (Volta Redonda)



Cartão vermelho: Cayo Tenório e Mirandinha (Volta Redonda) e Valentín Adamo e Kauan Lindes (Botafogo)



Gols:



Botafogo: Matheus Nascimento, aos 18? do 1ºT



Volta Redonda: Gabriel Bahia, aos 9? do 1ºT, e Bruno Santos, aos 33? do 1ºT

BOTAFOGO: Raul; Newton, Kawan (Kayke), Serafim e Lucyo (Huguinho); Kauê (Rafael Lobato), Patrick de Paula, Kauan Lindes e Vitinho (Bernardo Valim); Yarlen e Matheus Nascimento (Valentín Adamo). Técnico: Carlos Leiria.

VOLTA REDONDA: Jean Drosny; Cayo Tenório, Gabriel Bahia (Lucas Souza), Fabrício e Sanchez; Pierre, Robinho e Chay (Bruno Barra); Kelvin (Mirandinha), Marquinhos (MV) e Bruno Santos (Heliardo). Técnico: Rogério Corrêa.