Com gols no primeiro tempo, Corinthians vence Água Santa e assume liderança geral do Paulista

O Corinthians venceu o Água Santa por 2 a 1 na noite desta quarta-feira, na Neo Química Arena, pela 3ª rodada do Campeonato Paulista. O duelo foi resolvido ainda na primeira etapa e, com esse resultado, o Timão assumiu a liderança geral do Estadual, com 100% de aproveitamento.

A equipe comandada por Ramón Díaz abriu o placar com Alex Santana e ampliou com João Pedro Tchoca. Ambos foram às redes pela primeira vez com a camisa alvinegra. Já pelo Água Santa, Netinho foi às redes.

Com o triunfo, o Corinthians manteve a liderança do grupo A, com nove pontos, três a mais em relação ao segundo colocado Mirassol, que ainda joga na rodada. O Água Santa, por sua vez, segue na lanterna do grupo C, com a pontuação zerada.

O jogo seguinte do Corinthians será contra o São Paulo, no próximo domingo, às 18h30 (de Brasília), no Morumbis. Já o Água Santa vai receber Red Bull Bragantino um dia antes, às 16h.

O jogo

O primeiro tempo foi movimentado na Neo Química Arena. O Corinthians abriu o placar logo aos oito minutos, com Alex Santana, que aproveitou o desvio da defesa visitante para, de calcanhar, anotar seu primeiro gol com a camisa do Timão.

O Corinthians foi às redes novamente aos 18 minutos, com o zagueiro João Pedro Tchoca. Em cobrança de falta lateral de Igor Coronado, o goleiro Ygor Vinhas rebateu e a bola sobrou para o beque, que apenas completou para o fundo das redes.

Após o segundo o gol, o ímpeto corintiano diminuiu, e o Água Santa aproveitou. Em jogada trabalhada pelo lado esquerdo, o volante Netinho finalizou de longa distância, superando o goleiro Matheus Donelli e descontando para os visitantes.

Segundo tempo

O Corinthians voltou agressivo para a segunda etapa e, logo aos sete minutos, quase anotou o terceiro. Em cobrança de escanteio batida por Memphis Depay, Hugo subiu mais que a defesa adversária e cabeceou para a defesa de Ygor Vinhas.

O Timão voltou a assustar no minuto 22, em chute cruzado de Pedro Raul após passe de Talles Magno. Aos 30, Ramon fez falta em Memphis para parar um contragolpe e acabou expulso, deixando o Água Santa com um a menos em campo.

Aos 34, Diego Palacios foi à linha de fundo e cruzou para Pedro Raul, que finalizou em cima do goleiro adversário. Aos 36, foi a vez de Memphis colocar Ygor Vinhas para trabalhar em cabeçada perigosa. Já aos 42 minutos, Memphis cobrou escanteio na cabeça de João Pedro Tchoca, que novamente parou no arqueiro visitante.

Com um a mais e o time mais inteiro fisicamente, o Corinthians sobrou nos minutos finais e garantiu o resultado positivo em frente ao seu torcedor.

FICHA TÉCNICA



CORINTHIANS 2 X 1 ÁGUA SANTA

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)



Data: 22 de janeiro de 2024 (quarta-feira)



Horário: às 19h30 (de Brasília)



Árbitro: Lucas Canetto Bellote



Assistentes: Neuza Ines Back e Raphael de Albuquerque Lima



VAR: Adriano de Assis Miranda



Público pagante: 41.352



Renda: R$ 2.683.017,00



Cartões amarelos: Ramon Vinicius e Robles (Água Santa); Hugo (Corinthians)



Cartões vermelhos: Ramon Vinicius

Gols: Alex Santana, aos 8, e João Pedro Tchoca, aos 18 do 1ºT (Corinthians); Netinho, aos 23 do 1ºT (Água Santa)

CORINTHIANS: Matheus Donelli; Léo Mana, Félix Torres, João Pedro Tchoca e Hugo (Diego Palacios); José Martínez, Alex Santana (Ryan), Charles (Carrillo) e Igor Coronado (Memphis); Talles Magno (Yuri Alberto) e Pedro Raul



Técnico: Ramón Díaz

ÁGUA SANTA: Ygor Vinhas; Diogo Batista, Robles, Sanches e Renan Castro; Roger (Vieira), Netinho, Neilton (Willen Mota) e Luan Dias (Lutfi); Ademilson (Gabriel Santos) e Ramon Vinicius



Técnico: Marcelo Cabo