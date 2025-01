Com Flaco em baixa, Thalys ganha moral no Palmeiras e deve ser titular em 1º clássico como profissional

O jovem atacante Thalys está com cada vez mais moral no Palmeiras. O jogador de 19 anos tem ganhado chances no time principal nas primeiras partidas desta temporada e, inclusive, deve ser titular do Verdão no clássico contra o Santos, nesta quarta-feira.

Recém promovido ao grupo principal, Thalys rapidamente convenceu o técnico Abel Ferreira e teve espaço entre os profissionais. Ele foi titular na estreia da equipe no Campeonato Paulista, diante da Portuguesa, e marcou um gol no empate com o Noroeste, no último sábado.

Um dos fatores que alavancou o atleta no Alviverde é a má fase vivida por Flaco López. Apesar de ter jogado somente uma vez em 2025, o atacante argentino tem enfrentado dificuldades e foi cobrado por Abel na última entrevista coletiva do português.

Além de pedir mais entrega a Flaco, o treinador afirmou que, neste momento, Thalys é o melhor 'camisa 9' do elenco alviverde. Abel, ainda, voltou a pedir reforços para o setor.

A diretoria do Palmeiras insistirá pela contratação de um centroavante ainda nesta janela de transferências. Porém, enquanto este novo jogador não chega, Thalys seguirá tendo oportunidades de provar o seu valor no profissional.

O clássico desta quarta-feira, aliás, será o primeiro do jovem atacante desde que ele foi promovido ao plantel principal. Um dos grandes destaques nas categorias de base, o atleta iniciou a temporada disputando a Copinha, mas subiu durante a pré-temporada ao lado de quatro outros garotos: Benedetti, Figueiredo, Allan e Luighi.

O Palmeiras enfrenta o Santos na noite desta quarta-feira, pela terceira rodada do Campeonato Paulista. A bola rola a partir das 21h35 (de Brasília), na Vila Belmiro.

O Verdão venceu a Portuguesa em sua estreia no Estadual, mas só empatou com o Noroeste, no último sábado, por 1 a 1. O time alviverde, portanto, ocupa a segunda colocação do Grupo D do Paulistão, com quatro pontos conquistados.