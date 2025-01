Com duas expulsões, Corinthians bate Grêmio e será rival do São Paulo na decisão da Copinha

Nesta quarta-feira, em confronto válido pela semifinal da Copinha, o Corinthians enfrentou o Grêmio na Arena Barueri, venceu por 1 a 0 e se classificou para a decisão, onde encontrará um de seus rivais. Bahia foi quem balançou as redes para o clube paulista.

Com a vitória, o Corinthians carimbou seu passaporte à grande final da competição e já conhece seu adversário, o São Paulo, que pela outra semifinal, superou o Criciúma por 2 a 1. De outro lado, com a derrota, o Grêmio se despediu do torneio.

A final está marcada para o próximo sábado (25/01), às 10h (de Brasília), e ocorrerá no Pacaembu.

O placar foi inaugurado pelo Corinthians logo aos oito minutos do primeiro tempo. Em cobrança de escanteio de Denner, Bahia se antecipou à marcação na área e desviou de cabeça para marcar.

Aos dez minutos da etapa complementar, Luiz Fernando, do Corinthians, chegou forte em Dieguinho, que precisou receber atendimento em campo. Após revisão no VAR, o árbitro aplicou cartão vermelho ao atleta do Timão.

Luís Eduardo, do Grêmio, também deixou a partida mais cedo. O atleta do Tricolor chegou com força excessiva em Talles e, aos 13 minutos do segundo tempo, recebeu cartão vermelho.