City toma virada do PSG após abrir dois de vantagem e fica fora da zona dos playoffs da Champions

O Manchester City perdeu do Paris Saint-Germain (PSG) por 4 a 2 nesta quarta-feira, pela sétima rodada da fase de liga da Liga dos Campeões, no Parc des Princes. Os gols do triunfo foram marcados por Dembelé, Barcola, João Neves e Gonçalo Ramos. Grealish e Haaland fizeram para a equipe inglesa.

Com o resultado, o City caiu para a 25ª posição, com oito pontos e está fora da zona de classificação para os playoffs. Já o PSG está em 23º lugar, com dez pontos.

O Manchester City volta a campo neste sábado, contra o Chelsea, pela 23ª rodada do Campeonato Inglês. A bola rola às 14h30 (de Brasília), no Etihad Stadium. No mesmo dia, o PSG enfrenta o Reims, pela 19ª rodada do Francês, no Parc des Princes, às 17h05.

O jogo

O City inaugurou o placar aos quatro minutos do segundo tempo. Akanji fez boa jogada pela direita e cruzou para Bernardo Silva. O camisa 20 finalizou para defesa de Donnarumma, no rebote, Grealish mandou para o gol.

Logo em seguida, aos sete, Grealish cruzou para a pequena área e Vitinha cortou errado. A bola sobrou para Haaland, sozinho na segunda trave, finalizar e ampliar o placar.

O PSG não se abateu e foi em busca do empate. Aos nove, Barcola saiu em disparada pelo lado esquerdo do campo de ataque, entrou na área e tocou para Dembelé, que empurrou para a meta.

Já aos 14, Doué cortou para o meio e finalizou a bola no travessão. Na sobra, Barcola chutou cruzado para empatar a partida.

O PSG chegou ao gol da virada aos 33 minutos. Após cobrança de falta de Vitinha, João Neves apareceu sem marcação na segunda trave e cabeceou para balançar as redes.

Aos 49, a bola sobrou na entrada da área para Gonçalo Ramos, que finalizou alto para o gol. Inicialmente, foi marcado impedimento, porém, após consulta no VAR, o árbitro validou o gol, já que a bola chegou ao atacante português após desvio de Gvardiol.

Veja outros resultados pela Champions nesta quarta-feira:



Shakhtar Donetsk 2 x 0 Brest



RB Leipzig 2 x 1 Sporting



Real Madrid 5 x 1 RB Salzburg



Arsenal 3 x 0 Dinamo Zagreb



Sparta Praga 0 x 1 Inter de Milão



Milan 1 x 0 Girona



Feyenoord 2 x 0 Bayern de Munique



Celtic 1 x 0 Young Boys