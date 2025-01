Casão: por que entra pouco dinheiro no Corinthians e sai um monte?

O possível impeachment do presidente Augusto Melo não pode servir para esconder os malfeitos recentes na administração do Corinthians, afirmou o colunista Walter Casagrande no UOL News Esporte desta quarta (22).

A torcida do Corinthians tem que pressionar para saber a verdade. Não dá para varrer pra baixo do tapete com um impeachment. Tem que levantar a poeira. Tem que levantar tudo e pegar os dois últimos mandatos, do Duílio [Monteiro Alves] e do Augusto. Tem que ter explicação.

Ninguém pediu impeachment do Duílio, ninguém investiga as negociações do passado. Ninguém quer saber por que os garotos saíram? Por que os garotos foram vendidos a preço de nada? Por que fez aquele contrato com aquela empresa que não pagou o Paulinho e sobrou pro Corinthians pagar?

O Augusto pegou uma herança maldita das mãos do Duilio, mas não está nem aí também pra crise financeira do clube. Foi jogando o dinheiro pra cima, a dívida aumentando, confusão de patrocinadores, investigações, casos de polícia e tudo mais.

Walter Casagrande

Segundo o colunista, muitas perguntas precisam ser respondidas no Corinthians além do caso Vai de Bet — principal motivo da tentativa de derrubada de Augusto Melo.

A folha salarial do Corinthians é uma das maiores da América do Sul e a dívida é de quase R$ 3 bilhões. E ninguém está preocupado com isso? Onde está o dinheiro? Para onde foi o dinheiro? Por que que entra pouco e sai um monte?

Walter Casagrande

Casão acrescentou que o mundo do Corinthians hoje se divide em dois: dentro e fora de campo, com realidades opostas.

O Corinthians tem dois mundos completamente distintos um do outro. Você pega o futebol, bola rolando, o Corinthians está há 11 partidas invicto. Tem os garotos da Copinha, que são atuais campeões e estão na semifinal. Tem o futebol feminino, que perdeu o Paulista para o Palmeiras no ano passado, mas ganhou a Supercopa do Brasil, a Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Isso com bola rolando.

O outro mundo, o mundo político, financeiro, administrativo, é um caos, um desastre.

Walter Casagrande

Lavieri: se eu fosse Leila, deixaria Gregore de lado e focaria no camisa 9

Após a negativa do Botafogo por Gregore, o Palmeiras deveria focar na contratação do camisa 9 tão sonhado e pedido por Abel Ferreira, analisou o colunista Danilo Lavieri.

Para mim, nem Claudinho, nem Andreas e nem Gregore eram prioridades — a prioridade é o camisa 9.

Eu, no lugar do Anderson Barros, no lugar da Leila Pereira, colocaria isso como prioridade. O Abel Ferreira mesmo já disse que precisa de um camisa 9.

Danilo Lavieri

Na opinião do colunista, Abel não teria criticado abertamente Flaco López se o Palmeiras já tivesse encaminhado a chegada de um centroavante.

Olhando para o elenco do Palmeiras, a principal carência para mim é o camisa 9. E aí quando você vê o Abel falando do jeito que falou sobre o Flaco López, está bem claro que ele quer.

Se o Palmeiras estivesse numa missão secreta, fechado com algum camisa 9, o Abel não ia dar a paulada que deu no Flaco e não ia deixar tão claro para a imprensa que ele quer um camisa 9.

Danilo Lavieri

Segundo o jornal espanhol Sport, o Palmeiras ofereceu 27 milhões de euros (R$ 169 milhões) ao Barcelona por Vitor Roque.

