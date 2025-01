Caixinha define Santos com Soteldo, e Palmeiras terá volta de Felipe Anderson; veja escalações

Santos e Palmeiras estão definidos para o clássico desta quarta-feira, na Vila Belmiro, pela terceira rodada do Campeonato Paulista. O Peixe conta com o retorno de Soteldo, poupado do último jogo por entorse no tornozelo, enquanto o Verdão terá a 'estreia' de Felipe Anderson, que ainda ainda não havia jogado em 2025 por dores na coxa.

O técnico Pedro Caixinha fez algumas mudanças no time em relação às últimas duas partidas. O lateral direito Leo Godoy entra na vaga de JP Chermont, enquanto Thaciano atuará aberto pelo lado direito do ataque, no lugar de Lucas Braga, e João Schmidt desbanca Tomás Rincón. Já no comando do setor ofensivo, Wendel dá lugar a Luca Meirelles. A zaga será composta por João Basso e Zé Ivaldo.

A escalação do Santos tem: Gabriel Brazão; Leo Godoy, Zé Ivaldo, João Basso e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Soteldo; Thaciano, Guilherme e Luca Meirelles.

PEIXÃO ESCALADO PARA O CLÁSSICO! ?? pic.twitter.com/uLXeUdszvu ? Santos FC (@SantosFC) January 22, 2025

O Alvinegro Praiano vem de um empate com a Ponte Preta, por 1 a 1, no Moisés Lucarelli. O time ocupa a vice-liderança do Grupo B, com quatro pontos, assim como o Guarani, que lidera. Portuguesa, com um, e Red Bull Bragantino, com zero, completam a chave.

Do lado alviverde, Abel Ferreira escalou uma equipe mais próxima da considerada ideal. Os desfalques são Raphael Veiga, Gustavo Gómez e Aníbal Moreno, que foram preservados e sequer viajaram à Baixada Santista, além dos lesionados Piquerez, Zé Rafael, Bruno Rodrigues e o reforço Paulinho, que se recupera de uma cirurgia.

O Palmeiras irá a campo com: Weverton; Giay, Naves, Murilo e Vanderlan; Fabinho, Richard Ríos e Mauricio; Estêvão, Felipe Anderson e Thalys.

O Verdão está na segunda colocação do Grupo D do torneio, atrás do São Bernardo, que lidera com seis. Ponte Preta, também com quatro, e Velo Clube, com zero, são as outras equipes da chave.

A bola rola daqui a pouco, a partir das 21h35 (de Brasília), no gramado da Vila Belmiro. O dono do apito é o árbitro Matheus Delgado Candançan, que será auxiliado por Evandro de Melo Lima e Rafael Tadeu Alves de Souza. Marcio Henrique de Gois ficará à cargo do VAR.