Botafogo x Volta Redonda: onde assistir e horário do jogo do Carioca

Do UOL, no Rio de Janeiro

Botafogo e Volta Redonda se enfrentam nesta quarta-feira (22), às 21h30, no estádio Nilton Santos, pela quarta rodada da Taça Guanabara, a fase classificatória do Campeonato Carioca.

A partida terá transmissão da Band (TV aberta), Premiere (pay-per-view) e Goat (streaming). O Placar UOL também acompanha o duelo em tempo real.

O Alvinegro, assim como os demais grandes, tenta se recuperar na competição. Até o momento, foram apenas uma vitória e duas derrotas, o que o coloca na oitava colocação.

O Glorioso seguirá com um time alternativo para esta partida. O elenco principal completou uma semana de pré-temporada nesta terça e só tem previsão de estreia em 2025 na sexta rodada, no clássico com o Fluminense.

Já o Volta Redonda está no G4 e ocupa a quarta colocação. O time do interior do estado soma duas vitórias e uma derrota até aqui.

Prováveis escalações

Botafogo: Raul; Newton, Kawan, Serafim, Rafael Lobato; Kauê, Patrick de Paula, Vitinho (Kauan Lindes); Yarlen, Matheus Nascimento, Kayke. Técnico: Carlos Leiria.

Volta Redonda: Drosny, Wellington Silva, Fabrício, Gabriel Bahia, Sanchez, Pierre; Robinho, Naninho, Chay, Bruno Santos, Marquinhos. Técnico: Rogério Corrêa.

Botafogo x Volta Redonda -- 4ª rodada da Taça Guanabara (Campeonato Carioca)

Local: Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Data e hora: 22 de janeiro de 2025, às 21h30 (horário de Brasília)

Transmissão: Band (TV aberta), Premiere (pay-per-view) e Goat (streaming)