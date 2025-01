Botafogo anuncia empréstimo de jovem da base ao Ferroviário-CE

Nesta terça-feira, o Botafogo anunciou o empréstimo do jovem defensor Kauê Leonardo, de 19 anos, ao Ferroviário-CE. O jogador ficará no time cearense até o dia 11 de novembro deste ano.

Kauê, que chegou ao Fogão em 2017, foi relacionado para as três primeiras partidas neste início de Campeonato Carioca. Porém, a ideia do clube é dar mais tempo de jogo ao atleta.

No Ferroviário, disputará a Copa do Nordeste, o Campeonato Cearense, a Copa do Brasil e a Série D do Campeonato Brasileiro.

Léo Coelho, diretor de coordenação de futebol do Botafogo, falou da importância ao atleta em disputar diversas competições ao longo do ano.

"Kauê Leonardo é um jovem de 19 anos com grande potencial e a ida dele por empréstimo é fundamental para o seu processo final desenvolvimento como atleta. Com quatro grandes competições para disputar, Kauê terá a oportunidade de jogar mais partidas de alto nível e acumular uma importante bagagem para sua carreira", afirmou.