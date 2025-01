Bangu x Flamengo: horário e onde assistir ao vivo o jogo do Carioca

Do UOL, no Rio de Janeiro

Flamengo e Bangu se enfrentam nesta quarta-feira, às 19h (de Brasília), em partida pela quarta rodada do Campeonato Carioca. O jogo acontece no estádio Castelão, em São Luís, no Maranhão.

O duelo terá transmissão do SporTV (TV fechada) e Premiere (pay-per-view). O Placar UOL acompanha em tempo real.

O Flamengo ainda não venceu no Estadual. Este será o último jogo com a equipe alternativa em campo, já que os titulares devem estrear diante do Volta Redonda, no sábado. Em três jogos, foram duas derrotas e um empate, sendo a pior defesa da competição.

O Bangu também não vive uma boa situação. A equipe é a última colocada, também com um ponto e mesma campanha do Fla, que é penúltimo. No entanto, ainda não marcou gols.

Bangu x Flamengo - Campeonato Carioca

Data e hora: 22 de janeiro de 2025, às 19h

Local: Estádio Castelão, em São Luís, no Maranhão

Transmissão: SporTV (TV fechada) e Premiere (pay-per-view)