Autor de dois tentos, Carlinhos avalia goleada do Flamengo: "Não fizemos mais do que a nossa obrigação"

O Flamengo desencantou no Campeonato Carioca e venceu pela primeira vez. Ainda com equipe alternativa, o Rubro-Negro aproveitou a vantagem numérica e goleou o Bangu por 5 a 0, nesta quarta-feira, no Castelão, em São Luís, pela quarta rodada do Estadual. Autor de dois gols, Carlinhos avaliou a vitória.

"Motivo de muita alegria. A gente tem de dar honras e glórias a Deus por essa vitória com a camiseta do Flamengo, que é o mais importante. Uma instituição que a gente respeita muito. Não fizemos mais do que a nossa obrigação. Ganhamos o jogo, ganhamos bem e agora é só relaxar um pouco, ir para a casa. Estamos há 12 ou 13 dias fora. É ver a nossa família e voltar com a cabeça tranquila, porque fizemos o nosso papel", afirmou o centroavante.

O Flamengo teve um homem a mais em campo a partir do oitavo minuto do jogo, após expulsão de Alex Moretti. Felipe Teresa abriu o placar na reta final da 1ª etapa. O Rubro-Negro atropelou no segundo tempo e ampliou com Wallace Yan, Carlinhos, duas vezes, e Guilherme.

Carlinhos foi muito bem na etapa final. Ele participou do segundo gol - deu passe para Felipe Teresa cruzar para Wallace Yan - e depois mostrou faro de artilheiro. No terceiro gol do Flamengo, o jogador completou o passe de Guilherme, após contra-ataque. Depois, o centroavante definiu o placar ao ficar com rebote na área.

Com o grupo principal em pré-temporada, o Flamengo utilizou um time recheado de garotos nas quatro primeiras rodadas do Carioca. O zagueiro Pablo e Carlinhos foram os nomes mais experientes.

Após perder para o Boavista, empatar com o Madureira e perder para o Nova Iguaçu, o Flamengo desencantou no Carioca. Agora, o grupo principal entra em ação na quinta rodada, contra o Volta Redonda, no Mané Garrincha, em Brasília, neste sábado, às 16h30 (de Brasília).