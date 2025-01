Atlético-MG tropeça em casa com o Democrata e segue sem vencer no Campeonato Mineiro

O Atlético-MG permanece sem vitória no Campeonato Mineiro de 2025. Na noite desta quarta-feira, o time de Belo Horizonte recebeu o Democrata GV, no Mineirão, pela segunda rodada da competição estadual, e em um jogo sem muitas emoções, empatou por 1 a 1.

Com o resultado, o Atlético parou em dois pontos e segue na lanterna do Grupo A. Do outro lado, o Democrata conquistou seu primeiro ponto e é o terceiro do Grupo B.

Ainda com time misto, o Atlético-MG começou o duelo em desvantagem, mas não pelos atletas em campo. Logo no primeiro lance da partida, Caetano desceu bem na esquerda e cruzou para Luann Augusto, que dominou e bateu no canto, abrindo o placar para o Democrata aos 37 segundos.

O camisa 10 do time visitante não parou por aí. Aos 21, Luann bateu falta com muito perigo, e se não fosse uma linda defesa de Gabriel Delfim, teria ampliado o marcador. Após um longo tempo sem criar perigo, o Atlético enfim conseguiu chegar ao gol aos 40, quando David Kauã cobrou falta na medida para Dudu Cruz, que de cabeça, levou o jogo empatado para o intervalo.

Na volta para o segundo tempo, Luann chegou mais uma vez com perigo aos três minutos, quando chutou cruzado e parou em Gabriel. O goleiro do Atlético salvou mais uma aos 13, quando Luann cruzou na medida para Wallace mandar de cabeça, para uma boa defesa de Gabriel Delfim.

Do outro lado, o Atlético não conseguia chegar com objetividade no setor ofensivo, enquanto o adversário se fechou atrás nos minutos finais e garantiu o empate fora de casa.

As equipes voltam a campo para a terceira rodada do Mineiro no domingo. A partir das 15h, o Democrata recebe o Tombense, no Mamudão, enquanto o Atlético vai até o Manduzão, para encarar o Pouso Alegre, às 16h.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG 1 X 1 DEMOCRATA GV

ATLÉTICO-MG - Gabriel Delfim; Kayque, Dudu Cruz, Renan e Julio César; Paulo Vitor, Eric (Zé Phelipe), David Kauã (Índio) e Robert Santos (Gabriel Pfeifer); Lucas Louback (Lucas Daniel) e Luiz Filipe (Alisson). Técnico: Guilherme Dalla Dea.

DEMOCRATA GV - Thulio; Lucas Evangelista (Lucas Lima), Antônio Júnior, Lula e Wender; Gustavo Caetano (Marcolino Neto), Luanderson Silva e Luann Augusto; Juan Carlos (Café), Marquinhos Brazion (Rodrigo Sabará) e Wallace (Gutinho). Técnico: Wladimir Araújo.

GOLS - Luann Augusto, aos 37 segundos, e Dudu Cruz, aos 40 minutos do primeiro tempo.

CARTÃO AMARELO - Julio César (Atlético-MG).

ÁRBITRO - Murilo Francisco Misson Júnior.

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Mineirão, em Belo Horizonte (MG).