Athletico-PR x Operário: veja as prováveis escalações e onde assistir ao jogo do Paranaense

Nesta quarta-feira, pela quarta rodada do Campeonato Paranaense, o Athletico-PR recebe o Operário, às 20h (de Brasília), na Ligga Arena. Em jogo no topo da tabela, o Furacão, terceiro colocado, espera vencer em casa para encostar no líder Cianorte, que tem nove pontos, três a mais que o rubro-negro. Por sua vez, o Operário está na segunda posição com sete pontos e espera pontuar fora de casa para se manter entre os primeiros.

ONDE ASSISITR

O duelo terá transmissão pela NSports e pela Rede Furacão, ambas no Youtube.

ÚLTIMOS JOGOS

Athletico-PR - Duas vitórias e três derrotas.



Operário - Duas vitórias e três empates.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Athletico-PR



Mycael; Dudu, Belezi, Léo e Fernando; Filipinho, Falcão, Bruno Zapelli e João Cruz; Di Yorio e Alan Kardec.



Técnico: Maurício Barbieri.

Operário



Elias; Diogo José, Joseph, Allan Godói e Gabriel Feliciano; Jacy, Índio, Bochilia, Jean Lucas e Filipe Claudino; Vinícius Mingotti.



Técnico: Bruno Pivetti.

ARBITRAGEM