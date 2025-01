Athletico-PR empata com Operário e desperdiça chance de alcançar o líder pelo Paranaense

Nesta quarta-feira, pela quarta rodada do Campeonato Paranaense, o Athletico-PR recebeu o Operário na Ligga Arena e empatou por 1 a 1. O gol dos mandantes foi marcado por Luiz Fernando, enquanto Bruno Aparecido deixou tudo igual.

Com o resultado, o Furacão desperdiçou a chance de encostar no líder Cianorte, que perdeu para o Londrina por 2 a 1. Assim, o Athletico seguiu em terceiro, agora com sete pontos. Se vencesse por dois gols, assumiria a liderança por conta do saldo superior. Do outro lado, o Operário, agora com oito somados, continuou em segundo, na frente do Athletico.

O próximo jogo do Furacão será o clássico contra o Coritiba, pela quinta rodada do Campeonato Paranaense. A bola rola neste sábado, às 16h (de Brasília), no Couto Pereira. Já o Operário duela diante do São Joseense, no domingo. O jogo, válido também pela quinta rodada do torneio, acontece no mesmo horário, no Estádio Germano Krüger.

O placar foi aberto pelo Athletico-PR, aos 36 minutos do primeiro tempo. Luiz Fernando dominou o cruzamento de Dudu e estufou as redes.

Já aos 45, ainda da etapa inicial, o Operário deixou tudo igual, com Bruno Aparecido. Ele ganhou de Belezi e deixou limpa para a finalização ao gol de Mycael.

Coritiba vence Maringá fora de casa

Ainda na noite desta quarta-feira, pela quarta rodada do Paranaense, o Coritiba visitou o Maringá no Estádio Willie Davids e venceu por 2 a 0. Os tentos do triunfo foram marcados por Jhonny e Vitor Gonçalves.

Assim, o Coxa, que vinha de derrota para o Cascavel, entrou na zona de classificação às quartas de final. O time pulou da nona para a quinta posição, agora com seis pontos. Do outro lado, o Maringá caiu para sexto, com os mesmos seis somados.