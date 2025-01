Athletic bate Cruzeiro com gol contra de Fabrício Bruno após erro de Cássio

O Athletic contou com um gol bizarro que teve Cássio e Fabrício Bruno como protagonistas e venceu o Cruzeiro por 1 a 0, nesta quarta-feira (22), pela segunda rodada do Campeonato Mineiro, no estádio Mané Garrincha, em Brasília.

O gol saiu já no segundo tempo. Após cruzamento, Cássio errou o tempo de bola, viu a bola o encobrir e bater em Fabrício Bruno antes de entrar.

O Cruzeiro não teve Gabigol e Matheus Pereira. A dupla foi preservada por Fernando Diniz e sequer foi relacionada. Walace e Kaio Jorge também ficaram de fora.

O Athletic chegou aos seis pontos e segue na liderança do Grupo B. O Cruzeiro, por sua vez, segue com três e é o segundo colocado na chave C.

As equipes voltam a campo no final de semana. No sábado (25), o Cruzeiro recebe o Betim, às 16h30 (de Brasília). O Athletic joga no domingo (26), quando visita o Aymorés, às 16h. Os dois jogos são válidos pela terceira rodada do Campeonato Mineiro.

Como foi o jogo

O Cruzeiro foi a campo com: Cássio; William, João Marcelo, Fabrício Bruno e Marlon; Lucas Romero, Matheus Henrique e Eduardo; Marquinhos, Dudu e Bolasie. O Athletic teve como titulares: Jefferson Luís; Douglas Pelé, Edson Miranda, Sidimar e Yuri; Diego Fumaça, Wallison e David Braga; Welinton Torrão, Gustavão e Mateus Gonçalves.

O Athletic quase abriu o placar aos 16 minutos. Mateus Gonçalves recebeu pela esquerda, deixou Matheus Henrique no chão e tocou para o meio. David Braga finalizou de primeira, venceu Cássio, mas Fabrício Bruno colocou a cabeça na frente e evitou que ela entrasse.

Cássio salvou o Cruzeiro. Welinton Torrão completou cruzamento de escanteio buscando o canto direito baixo do goleiro cruzeirense, que se esticou todo e espalmou com uma das mãos.

O Cruzeiro controlou melhor o jogo depois da metade do primeiro tempo. A equipe comandada por Fernando Diniz não passou os mesmos apuros dos minutos iniciais, mas também não conseguiu tirar o zero do placar nos 45 minutos iniciais.

William, do Cruzeiro, em ação durante jogo contra o Athletic pelo Campeonato Mineiro Imagem: Mateus Bonomi/AGIF

O Athletic quase fez um golaço. No começo do segundo tempo, Walisson ficou com sobra de bola na área, fez duas embaixadinhas e virou uma bicicleta, mas mandou por cima.

Falhas bizarras fizeram o Athletic sair na frente aos 24 minutos. Após cruzamento de Nathan na esquerda, a bola desviou em Marquinhos. Cássio errou o tempo da bola, que passou por cima dele e caiu para Fabrício Bruno. No embalo, o zagueiro cruzeirense mandou contra o próprio gol.

O Cruzeiro até ensaiou uma pressão, mas nada que tenha sido suficiente. A equipe de Fernando Diniz errou passes e abusou dos cruzamentos sem direção e não conseguiu buscar o empate.