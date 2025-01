Arsenal derrota Dínamo Zagreb e encaminha classificação direta às oitavas da Liga dos Campeões

Nesta quarta-feira, em confronto válido pela sétima e penúltima rodada da primeira fase da Liga dos Campeões, o Arsenal recebeu o Dínamo Zagreb no Emirates Stadium, venceu por 3 a 0 e encaminhou sua classificação às oitavas de final. Rice, Havertz e Odegaard balançaram as redes para a equipe da casa.

Com o resultado, o Arsenal chegou aos 16 pontos, na terceira colocação da tabela, e se aproximou de carimbar seu passaporte à próxima fase da competição continental. De outro lado, com a derrota, o Dínamo Zagreb permaneceu com oito somados, na 26ª posição.

O Arsenal volta aos gramados no próximo sábado, às 10h (de Brasília), quando visita o Wolverhampton, no Molineux Stadium, pela 23ª rodada do Campeonato Inglês. No mesmo dia, às 13h30, o Dínamo Zagreb enfrenta o Istra 1961, pelo Campeonato Croata.

Our fifth Champions League win of the group stage ? pic.twitter.com/MpaQDS9cX0 ? Arsenal (@Arsenal) January 22, 2025

O placar foi inaugurado pelo Arsenal logo aos dois minutos do primeiro tempo. Após jogada e cruzamento de Martinelli pela ponta esquerda, Havertz dominou na área e ajeitou para Rice, que arrematou forte de voleio para marcar.

Aos 21 minutos da etapa complementar, o Arsenal aumentou a diferença. Em novo cruzamento de Martinelli pela esquerda, Havertz se antecipou ao marcador na área e desviou de cabeça para balançar as redes.

O Arsenal ampliou a vantagem no marcador aos 46 minutos do segundo tempo. Em jogada de contra-ataque, Trossard recebeu passe de Saliba e achou Odegaard que, livre de marcação na pequena área, apenas concluiu e anotou o terceiro tento do clube inglês na partida.