Após negociação polêmica com o Palmeiras, Claudinho é anunciado pelo Al Sadd

Após chegar a negociar para se tornar jogador do Palmeiras nesta janela de transferências, o meia Claudinho foi anunciado nesta quarta-feira pelo Al Sadd, do Catar.

Na última segunda-feira, o Alviverde considerava a negociação pelo jogador sacramentada, com um acordo selado tanto com o Zenit, ex-clube de Claudinho, quanto com o meia. Os clubes já trocavam inclusive minutas contratuais para concluir o negócio.

Porém, na última terça, o Palmeiras foi avisado de que o atleta tinha mudado de ideia de última hora e que iria se transferir para o Catar.

Claudinho foi revelado pelo Corinthians, mas despontou para o futebol apenas em 2020, quando atuava pelo Red Bull Bragantino e foi artilheiro do Brasileirão daquele ano. Em 2021, foi contratado pelo Zenit, da Rússia, onde jogou até se transferir para o Catar.