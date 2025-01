Agora no Santos, Caixinha tenta melhorar aproveitamento contra o Palmeiras

Nesta quarta-feira, o Santos recebe o Palmeiras em clássico válido pela terceira rodada do Campeonato Paulista. Novidade no banco de reservas, o técnico Pedro Caixinha tenta apagar o mau retrospecto que tem contra os rivais.

O português enfrentou o Verdão em seis oportunidades. São três derrotas, dois empates e apenas uma vitória, além de quatro gols marcados e sete sofridos. Ou seja, um aproveitamento de 27,7%.

O único êxito foi no dia 1º de outubro de 2023. Na ocasião, o Red Bull Bragantino bateu o Palmeiras por 2 a 1, no Nabi Abi Chedid, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol do triunfo do Massa Bruta, aliás, saiu já nos acréscimos do segundo tempo.

Desde então, Caixinha vem de duas derrotas e um empate com o Palmeiras. No último encontro, no dia 5 de outubro de 2024, empate de 0 a 0 em Bragança Paulista.

Agora, com a ida para o Santos, o técnico português espera que essa maré mude e ele consiga voltar a somar um bom resultado contra o Palmeiras, um dos maiores rivais do Peixe.

O clássico está marcado para às 21h35 (de Brasília) desta quarta-feira, na Vila Belmiro, pela terceira rodada do Campeonato Paulista.

O Santos está na vice-liderança do Grupo B, com quatro pontos, assim como o Guarani, que lidera. Portuguesa, com um, e Red Bull Bragantino, com zero, completam a chave.