Abel defende bom retrospecto em clássicos pelo Palmeiras e tenta quebrar jejum na Vila Belmiro

O técnico Abel Ferreira participará nesta quarta-feira de seu 47º clássico sob o comando do Palmeiras. O Verdão irá enfrentar o Santos na Vila Belmiro, a partir das 21h35 (de Brasília), pela terceira rodada do Campeonato Paulista. O treinador português tenta defender o ótimo retrospecto diante dos principais rivais.

Foram, ao todo, 46 jogos contra Corinthians, Santos e São Paulo. Abel conquistou 22 vitórias, 15 empates e sofreu apenas nove derrotas. O aproveitamento é de 58,6%.

O Peixe, especificamente, é uma das vítimas preferidas do comandante. Em 11 partidas contra o Alvinegro Praiano, o técnico venceu oito vezes, empatou uma e perdeu em somente duas oportunidades.

Abel Ferreira, porém, tem um jejum a ser quebrado diante do Santos. Ele ganhou apenas um compromisso na Vila Belmiro.

A única vitória do treinador no estádio foi no dia 7 de novembro de 2021. O Alviverde venceu aquele clássico por 2 a 0, com gols de Rony e Raphael Veiga, em confronto válido pelo Campeonato Brasileiro.

De lá para cá, Abel enfrentou o Santos fora de casa outras duas vezes. Em 2023, empatou por 0 a 0, pelo Brasileirão. Já no ano passado, perdeu o jogo de ida da final do Estadual, por 1 a 0. Na volta, entretanto, a equipe alviverde reverteu o placar e levou o título.

Durante este período, o Palmeiras chegou a superar o time alvinegro na Vila Belmiro em uma única oportunidade, pelo Brasileiro de 2022. O Verdão venceu o Peixe por 1 a 0, graças a um gol de Gustavo Gómez. Naquele dia, porém, Abel estava suspenso e não ficou à beira do gramado. O Alviverde foi comandado pelo auxiliar João Martins.

O lusitano, desta forma, não conquista uma vitória no estádio santista há pouco mais de três anos. Ele tentará findar o jejum nesta quarta-feira.

O Palmeiras venceu a Portuguesa em sua estreia no Estadual, mas só empatou com o Noroeste, no último sábado, por 1 a 1. O time alviverde, portanto, ocupa a segunda colocação do Grupo D do Paulistão, com quatro pontos conquistados.

Veja números de Abel Ferreira em clássicos pelo Palmeiras: