Vargas irrita torcedores do Atlético em publicação de Zaracho

Nesta terça-feira, o clima esquentou nas redes sociais de Zaracho. Ex-Atlético, o jogador postou uma foto após um treino pela sua nova equipe, o Racing, da Argentina. O problema foi nos comentários, quando seu antigo companheiro Eduardo Vargas fez um comentário que irritou os torcedores do Galo.

"Vamos lá, amigo! Faz muito tempo que eu não te via feliz!", foi o comentário do atacante chileno, que também saiu do Atlético-MG. O comentário, agora apagado, foi respondido pela torcida do Galo, que xingou o atacante e considerou a fala do atleta um desrespeito.

Foto: Reprodução / Instagram

O comentário, apesar de pouco tempo no ar, foi condenado pelos torcedores do Atlético-MG. Além disso, o atacante chileno respondeu alguns torcedores que julgavam a sua atitude. "Eu li (os comentários) e curti todos, amigo!", comentou Vargas.

Eduardo Vargas atuou 167 vezes pelo Atlético-MG, entre 2020 e 2024. Com altos e baixos pela equipe mineira, o atacante marcou 33 gols e distribuiu 15 assistências, conquistando o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil em 2021, além da Super Copa do Brasil em 2022. Porém, o atleta saiu marcado pelo mau desempenho na final da Libertadores 2024, onde, apesar de marcar um gol para o time mineiro, Vargas perdeu duas chances claras que poderiam empatar o jogo para o Galo.

Com as saídas de Zaracho e Vargas, apenas Everson, Igor Rabello, Guilherme Arana e Hulk são remanescentes no atual elenco do Galo dos títulos de 2021 (Brasileirão e Copa do Brasil). Enquanto o meia argentino já treina no Racing, o atacante chileno está sem clube.