Seleção pode repetir preparação e ficar em Orlando antes da Copa do Mundo

Do UOL, em Orlando (EUA)

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e a cidade de Orlando têm conversas em andamento para que a seleção repita a Copa América 2024 e faça sua preparação para a Copa do Mundo 2026 na Flórida.

O que aconteceu

O comitê de esportes de Orlando já vem conversando com a CBF para colocar em prática a ideia. A cidade não será sede da Copa, mas tem dois estádios no Super Mundial de Clubes deste ano.

O Brasil fez toda a preparação para a Copa América na cidade e gostou da estrutura a que teve acesso. A seleção treinou no complexo ESPN Wide World of Sports.

A seleção ainda fala que precisa definir sua classificação para a Copa antes de fechar qualquer ideia de preparação. A viabilidade também vai depender do sorteio dos grupos para definir onde o Brasil vai jogar.

A Copa do Mundo de 2026 será sediada por três países: México, Estados Unidos e Canadá. Serão 16 estádios, sendo dois no Canadá, três no México e 11 nos EUA.