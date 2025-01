Scarpa sobre Willian Bigode: 'Seja homem e assuma suas responsabilidades'

Do UOL, em São Paulo*

Gustavo Scarpa, meia do Atlético-MG, se manifestou nas redes sociais após o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) condenar a WLJC — empresa de Willian Bigode — e a Xland Gestora de Investimentos a restituírem Mayke, lateral do Palmeiras, pelo investimento em criptomoedas.

Uma coisa que me deixa decepcionado demais é ver pilantra usado o nome de Deus para justificar suas pilantragens. Todos nós, homens, temos pelo menos uma oportunidade na vida de demonstrar o tamanho de nossa hombridade e caráter. Uns aproveitam, outros se escondem na religião e mostram o tamanho da hipocrisia e falsidade que vivem. Seja homem e assuma suas responsabilidades. Seja homem e assuma seus B.O. Gustavo Scarpa, nos Stories do Instagram

O que aconteceu

Scarpa e Mayke investiram, juntos, mais de R$ 10 milhões em criptomoedas na Xland. O meia do Galo desembolsou R$ 6,3 milhões, enquanto o lateral aportou R$ 4,5 milhões.

O jogador do Palmeiras entrou na Justiça contra Willian Bigode em 2023. Inicialmente a defesa de Mayke pedia um ressarcimento superior aos R$ 4 milhões, entendendo que os rendimentos que deixaram de cair na conta do jogador deveriam ser considerados na cobrança. A Justiça, entretanto, defendeu que o lateral direito do Palmeiras tem direito a resgatar somente o valor inicial investido: R$ 4.583.789,31.

Scarpa também se movimenta na Justiça para tentar reaver o dinheiro investido. Em outubro do ano passado, o meia do Atlético-MG pediu à Justiça uma penhora R$ 4,8 milhões das contas bancárias do ex-companheiro de Palmeiras.

O jogador, inclusive, estipulou um prazo de seis meses para conseguir recuperar a quantia: "É meio injusto o cara cometer o erro que cometeu e não pagar por isso, então é sempre bom poder fomentar esse assunto para que eu recupere a minha grana, mas até agora nada. Se Deus quiser até o meio do ano que vem eu acho que dá para recuperar. A ideia é recuperar tudo, é torcer para a parte burocrática ser resolvida logo, mas tenho certeza que vai caminhar para um desfecho positivo", disse em entrevista ao Zona Mista do Hernan, do UOL, em dezembro de 2024.

*Com informações da Gazeta Esportiva