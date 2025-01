São Paulo enfrenta a 'sensação' Criciúma valendo vaga na final da Copa São Paulo

De olho em uma vaga na decisão da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2025, São Paulo e Criciúma fazem uma semifinal improvável nesta terça-feira, às 19h30, em Araraquara. De um lado, o clube paulista sonha com o pentacampeonato, mas do outro, o time catarinense vislumbra uma conquista inédita em meio a uma campanha já histórica.

Esta primeira semifinal vai ser disputada na Arena da Fonte Luminosa, a partir das 19h30. Até agora, o São Paulo só atuou no estádio Zezinho Magalhães, em Jaú. Na quarta-feira, Grêmio e Corinthians disputam a outra semifinal, às 17h, na Arena Barueri. O time paulista vinha atuando no estádio Bruno José Daniel, em Santo André, e agora vai para Barueri, onde o Palmeiras acabou eliminado pelo Grêmio. A final vai acontecer no dia 25 de janeiro, no Pacaembu.

Com seis vitórias e um empate em sete partidas, o tricolor paulista cumpriu até agora o seu papel como um dos favoritos ao título. Líder do Grupo 11 com 100% de aproveitamento, o São Paulo passou por América-RN, Juventude, Fluminense e Cruzeiro até chegar à semifinal.

Nas quartas de final contra os mineiros, a classificação aconteceu com uma vitória por 3 a 1, com um gol marcado por Ferreira e dois por Ryan Francisco, o artilheiro da competição até agora, com oito gols. Ele é seguido por Riquelme Fillipi, do Palmeiras, com sete, e por Filipinho, do Red Bull Bragantino, com seis. Mas os times destes dois perseguidores já estão fora da disputa.

O Criciúma é uma das surpresas da temporada. Com as mesmas seis vitórias e um empate, o time catarinense passou na ponta do Grupo 4, e depois deixou para trás Santa Cruz, Mirassol, Botafogo e Ferroviária. Nas quartas, os catarinenses venceram o clube paulista por 1 a 0 e garantiram pela primeira vez um lugar nas semifinais.

Confira os jogos das semifinais da Copa São Paulo:

TERÇA-FEIRA

Criciúma x São Paulo - 19h30

QUARTA-FEIRA

Grêmio x Corinthians - 17h