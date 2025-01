Santos x Palmeiras: veja onde assistir ao clássico pela 3ª rodada do Paulista

Santos e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira, na Vila Viva Sorte, pela terceira rodada do Campeonato Paulista. A bola rola para o clássico a partir das 21h35 (de Brasília).

Onde assistir: O jogo será transmitido por Record (TV aberta), Nosso Futebol (TV por assinatura), Cazé TV (Youtube), Uol Play e Zapping TV (Streaming), mas você pode acompanhar todos os lances em tempo real no site da Gazeta Esportiva.

Ambos os times somaram uma vitória e um empate nos primeiros compromissos de 2024. O Santos ocupa a segunda posição do Grupo B, com quatro pontos, mesma pontuação do Palmeiras, vice-líder do Grupo D.

O Peixe chega para o clássico após empatar fora de casa com a Ponte Preta, no último domingo, em 1 a 1. O artilheiro Guilherme marcou o único gol da equipe de Pedro Caixinha na partida.

Do outro lado, o Palmeiras também empatou em seu último compromisso. O Verdão visitou o Noroeste no último sábado e, com gol de Thalys, ficou no 1 a 1.