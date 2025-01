Santos x Palmeiras: informações e prováveis escalações do jogo válido pelo Paulistão

Nesta quarta-feira, Santos e Palmeiras travam o primeiro clássico do Campeonato Paulista de 2025. A bola rola no gramado da Vila Belmiro a partir das 21h35 (de Brasília), pela terceira rodada.

Ambas as equipes estão invictas no torneio. O Peixe largou vencendo o Mirassol por 2 a 1, em casa, e ficou no 1 a 1 com a Ponte Preta, em Campinas. Já o Verdão bateu a Portuguesa por 2 a 0, no Allianz, e empatou por 1 a 1 com o Noroeste, em Bauru.

O Alvinegro Praiano espera contar com o apoio de sua torcida para superar os rivais. E os fãs estão animados neste começo de ano, especialmente pela chance de contratar Neymar. O possível retorno vem inflamando os santistas, que devem comparecer em peso na Vila Belmiro.

Dentro de campo, o técnico Pedro Caixinha ainda busca a escalação ideal. O português espera contar com o retorno de Yeferson Soteldo. O meia-atacante não foi relacionado para a partida contra a Ponte por conta de uma entorse no tornozelo.

O atacante Willian Bigode, com uma lesão na coxa direita, e o lateral direito Aderlan, se recuperando de contusão no joelho esquerdo, estão na lista de desfalques.

O Santos está na vice-liderança do Grupo B do Paulistão, com quatro pontos, assim como o Guarani, que lidera. Portuguesa, com um, e Red Bull Bragantino, com zero, completam a chave.

O Palmeiras, por sua vez, pode contar com o retorno do time titular para o clássico. O técnico Abel Ferreira decidiu dividir o elenco neste início de temporada, devido ao calendário congestionado, e utilizou duas escalação completamente distintas nos dois primeiros jogos do Estadual.

A tendência, desta vez, é que o treinador português mande a campo uma mescla de jogadores entre esses dois grupos, sendo algo mais próximo da equipe considerada ideal. O garoto Thalys, elogiado por Abel, deve ganhar uma nova oportunidade entre os titulares.

O atacante Felipe Anderson, preservado da última partida por dores na coxa esquerda, deve voltar a ser relacionado. O lateral esquerdo Piquerez, em reta final de recuperação de uma cirurgia no joelho, já voltou a treinar com os demais companheiros, mas ainda não deve ficar à disposição. Já Bruno Rodrigues e o reforço Paulinho seguem em tratamento e desfalcam o Verdão.

O Alviverde ocupa a segunda colocação do Grupo D do torneio, atrás do São Bernardo, que lidera com seis. Ponte Preta, também com quatro, e Velo Clube, com zero, são as outras equipes da chave.

FICHA TÉCNICA



SANTOS X PALMEIRAS

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)



Data: 22 de janeiro de 2025, quarta-feira



Horário: 21h35 (de Brasília)



Árbitro: Matheus Delgado Candançan



Assistentes: Evandro de Melo Lima e Rafael Tadeu Alves de Souza



VAR: Marcio Henrique de Gois

SANTOS: Brazão; JP Chermont (Leo Godoy), Luan Peres, Zé Ivaldo e Escobar; Rincón, Pituca e Soteldo; Lucas Braga, Wendel (Luca Meirelles) e Guilherme



Técnico: Pedro Caixinha

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Caio Paulista (Vanderlan); Aníbal Moreno, Richard Ríos, Raphael Veiga e Mauricio; Estêvão e Thalys (Flaco López).



Técnico: Abel Ferreira