Santos venceu apenas um dos últimos cincos clássicos contra o Palmeiras na Vila

O Santos joga nesta quarta-feira seu primeiro clássico do ano, contra o Palmeiras, na Vila Viva Sorte, pela terceira rodada do Campeonato Paulista. O Peixe, contudo, não tem um bom retrospecto recente contra o rival em casa.

O time praiano venceu apenas um dos últimos cinco confrontos contra o Verdão em seus domínios. Foram duas derrotas, dois empates e uma vitória, ocorrida no último clássico entre as equipes na Vila.

O último triunfo foi válido pelo jogo de ida da final do Paulista de 2024. No dia 31 de março, o Peixeu bateu o Alviverde por 1 a 0, com gol de Otero, e largou na frente na briga pelo título. No entanto, a equipe perdeu por 2 a 0 na volta e ficou com o vice-campeonato.

Antes do duelo, o Santos acumulava cinco jogos seguidos sem vencer o Palmeiras em casa. Foram três derrotas e dois empates no período. O último triunfo havia ocorrido em 2019, quando o Peixe venceu o Verdão por 2 a 0, em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro.

Agora o time de Pedro Caixinha espera espantar a má fase recente e bater o rival em casa. A bola rola para o clássico a partir das 21h35 (de Brasília).