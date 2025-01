Resultado no Conselho surpreende e preocupa Augusto, enquanto oposição tenta evitar desistências

A reunião no Conselho Deliberativo do Corinthians da última segunda-feira tem dado o que falar nos corredores do Parque São Jorge. O presidente Augusto Melo se sentiu traído por conta da maioria dos votos a favor da continuidade do rito de impeachment, enquanto a oposição teme que os episódios de violência gerem desistências de conselheiros.

A reportagem da Gazeta Esportiva apurou que Augusto Melo e seus pares estavam confiantes de que teriam maioria na votação, mas ficaram decepcionados com o resultado do primeiro pleito. Foram, ao todo, 126 votos a favor do prosseguimento à votação de impeachment e 114 contra.

O resultado, portanto, gerou preocupação em Augusto Melo, que ao sair da reunião, mostrou descontentamento com a condução de Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo.

A preocupação de Augusto se dá também pela ciência de que, naquele momento, muitos conselheiros vitalícios ligados a oposição já haviam deixado o local.

Já o temor da oposição é que os episódios de violência e perseguição a conselheiros gerem desistências. Até por isso, algumas lideranças já estão em contato com pessoas que foram ao clube na noite da última segunda para mobilizá-los, especialmente depois do resultado da primeira votação. As conversas vão na linha de que houve avanço, apesar do desgaste, e a concordância da maioria de que a destituição do presidente tem de acontecer.

Data e local da nova votação

A reportagem da Gazeta Esportiva ouviu que a tendência é que o novo encontro não seja realizado no Parque São Jorge, por questões de segurança. A Neo Química Arena, por exemplo, é avaliada como uma alternativa pela presidência do Conselho.

Existe a possibilidade da nova reunião ocorrer no dia 3 de fevereiro (segunda-feira). A chance do encontro acontecer no dia 28 de janeiro (segunda-feira) foi descartada a pedido da defesa de Augusto, que não conseguiria comparecer presencialmente.