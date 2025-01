Quem foi o destaque do Palmeiras na Copinha 2025? Vote!

No último domingo, em confronto válido pelas quartas de final da Copinha, o Palmeiras enfrentou o Grêmio na Arena Barueri, foi superado por 3 a 2 e se despediu da maior competição de base do futebol brasileiro. Apesar da eliminação, o Verdão contou com grandes atuações de alguns atletas durante o torneio.

Vice-artilheiro da competição até o momento, com sete gols marcados em sete partidas disputadas, Riquelme Filipe foi um dos grandes destaques no Alviverde. Além do número expressivo de tentos, o atacante de 18 anos também contribuiu com duas assistências, números que o tornam o atleta com mais participações em gols (nove) na Copa São Paulo, de acordo com o site ogol.

Outro destaque palmeirense na competição foi Gilberto, lateral direito que, também titular em todos os compromissos, registrou impressionantes oito assistências e se tornou o garçom da Copinha. Aos 19 anos, pode até se tornar uma opção para Abel Ferreira no elenco profissional, uma vez que Giay e Marcos Rocha, ambos reservas de Mayke na posição, não têm contribuído tanto quanto o esperado.

Por fim, o atacante Erick Belé também ficou em evidência na última campanha do bicampeão da competição ao balançar as redes cinco vezes e anotar dois passes para gol em seis jogos. Com apenas 17 anos, ele é um dos jogadores mais jovens e promissores do elenco e demonstrou isso em campo.