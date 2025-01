PVC: Técnico português Paulo Fonseca recusa proposta do Botafogo

O técnico português Paulo Fonseca recusou a proposta para assumir o Botafogo, informou o colunista Paulo Vinícius Coelho no De Primeira.

O Botafogo entrevistou o Paulo Fonseca, que passou pelo Milan e pela Roma. O Textor e os diretores do Botafogo fizeram uma entrevista online com ele.

O Paulo Fonseca gostou do projeto do Botafogo, mas não se convenceu de que ele tem que vir para o Brasil. Ele disse que tem filhos pequenos e que quer estar perto dos filhos, portanto na Europa.

Paulo Vinícius Coelho

Segundo PVC, Paulo Fonseca agradou na entrevista e continuará no radar do grupo de John Textor — seja para um trabalho futuro no Botafogo, seja para comandar um clube europeu.

Ele não quer vir nesse momento, mas o Botafogo continua conversando com o Paulo Fonseca, seja para o Botafogo no futuro, porque não vai ser agora, seja para o Grupo Eagle [rede multiclubes de Textor].

Paulo Vinícius Coelho

O Botafogo segue à procura de treinador depois da saída do português Artur Jorge, que liderou o time multicampeão de 2024.

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 17h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 17h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 17h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (17h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (17h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

8h30 - UOL News Esporte - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia.

14h - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Assista ao De Primeira na íntegra: