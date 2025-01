PVC: Neymar pai 'esquece SAF' no Santos e prioriza carreira do filho

Neymar pai afastou a hipótese de liderar um projeto de SAF no Santos neste momento e prioriza a carreira de Neymar Jr. num eventual retorno à Vila Belmiro, informou o colunista Paulo Vinícius Coelho no De Primeira.

O que eu ouvi foi que, num momento de lucidez do Neymar pai, ele falou: 'é o seguinte, não estamos discutindo isso aqui, esquece SAF, eu preciso discutir a carreira do Neymar'.

'O meu produto é a carreira do Neymar jogador. Se o Neymar estiver jogando bem, se o Santos aprovar o estatuto para virar SAF, no futuro a gente pode discutir o que vai acontecer com a SAF'.

Paulo Vinícius Coelho

PVC detalhou que o Santos só vai discutir a possibilidade de virar SAF a partir de março.

O Santos nem sequer aprovou a transformação em SAF.

Provavelmente, em março, vai ter uma votação no Conselho Deliberativo do Santos para aprovar a possibilidade de transformação em SAF no estatuto. A partir dali, você pode discutir.

Paulo Vinícius Coelho

Há quase 450 dias sem jogar após a grave lesão no joelho, Neymar tem treinado sem limitações no Al-Hilal enquanto tenta uma rescisão complicada com o clube saudita.

O craque brasileiro quer voltar a defender o Peixe e tenta convencer o Al-Hilal a emprestá-lo ao Santos até o fim do seu contrato, em junho.

