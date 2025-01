Principal organizada do Corinthians critica reunião do Conselho: 'Despreparo'

A Gaviões da Fiel, principal torcida organizada do Corinthians, criticou a reunião no Conselho Deliberativo realizada na última segunda-feira, que tinha como pauta o impeachment do presidente Augusto Melo. Nas palavras dos torcedores organizados, o encontro foi marcado por "despreparo e desorganização" dos envolvidos.

"Gostaríamos de expressar nosso descontentamento com a forma de condução da reunião do conselho, marcada por despreparo e desorganização, o que é inaceitável considerando o tamanho do SCCP e a importância da pauta em debate. É lamentável a exposição negativa que os 'representantes' do clube estão trazendo diariamente para o nosso Corinthians e exigimos que sejam penalizados, conforme o estatuto do clube, artigo 28, alínea E, que destaca que é passível de pena de desligamento o associado que difamar a imagem do Clube", escreveu a organizada em nota oficial, via Instagram.

Na noite de segunda, os conselheiros presentes no Parque São Jorge participaram de uma votação que definiu que o processo de destituição de Augusto será levado adiante. Esta primeira parte do encontro durou mais de quatro horas e foi marcada por um clima quente, com momentos de tumulto entre opositores e aliados de Augusto Melo.

Foram, ao todo, 126 votos a favor e 114 contra, dando prosseguimento à votação de impeachment do mandatário. Contudo, devido ao horário, a reunião foi suspensa. Além disso, por conta da demora, alguns conselheiros foram embora. Um novo encontro será convocado por Romeu Tuma Júnior, presidente do CD.

Em nota, a Gaviões reforçou que não apoia o impeachment de Augusto nos moldes em questão. A organizada pediu novamente ao Conselho provas concretas contra o presidente e questionou a falta de fiscalização de gestões anteriores.

"Nossa posição não significa apoio à gestão atual, mas sim de tornar o processo justo. Seguiremos atentos e cobrando essa diretoria por uma gestão responsável e transparente", comentou a Gaviões.

Na visão da organizada, o caos político no Parque São Jorge apenas prejudica o clube, que vive um bom momento dentro de campo. Os torcedores pediram o fim da "briga interna por poder, em respeito ao Corinthians e à sua torcida".

Caso a maioria simples no Conselho aprove o impeachment de Augusto em nova reunião, o presidente será afastado imediatamente do cargo, que será assumido de forma temporária por Osmar Stabile, primeiro vice-presidente do clube.

Além disso, se o Conselho der parecer positivo quanto ao impeachment de Augusto, Romeu terá de definir uma data para a Assembleia Geral, que é a última instância do processo de destituição, com a participação dos associados do clube.

Nesse cenário, Augusto permaneceria afastado de suas funções até a divulgação do resultado final da Assembleia Geral. Se os sócios endossarem que ele deve deixar o cargo, o mandatário será definitivamente destituído.

Se o impeachment não passar no Conselho Deliberativo, o caso será encerrado e Augusto Melo continuará normalmente no cargo de presidente. No entanto, vale lembrar, há um outro processo de destituição correndo paralelamente, este a pedido do Conselho de Orientação e motivado em dados técnicos e números apresentados no último relatório do órgão sobre as demonstrações financeiras do primeiro semestre da gestão, e que também pode vir a ser votado no Conselho Deliberativo.

A votação de impeachment de Augusto Melo no Corinthians teve forte policiamento no Parque São Jorge e protestos da torcida, que compareceu em menor número em comparação à última reunião, mas protestou contra a possível destituição do mandatário.

O encontro para definir o futuro de Augusto, inicialmente, iria acontecer no dia 28 de novembro do ano passado. Em cima da hora, com a reunião prestes a começar naquela ocasião, Augusto Melo apresentou uma decisão liminar da Justiça que refletiu no adiamento do pleito. Posteriormente, a liminar foi derrubada, mas os eventos de final de ano, como Natal e Réveillon, fizeram o Conselho aguardar até este primeiro mês de 2025 para retomar o assunto, principalmente após as novidades reveladas sobre o caso VaideBet, graças aos depoimentos do proprietário e do diretor financeiro da empresa à Polícia, além da entrevista concedida por Toninho Duettos, com exclusividade, à Gazeta Esportiva.

Veja a nota completa da Gaviões da Fiel:

Na noite desta segunda-feira (20), o Gaviões da Fiel esteve presente no Parque São Jorge para acompanhar a reunião do Conselho Deliberativo que tinha como pauta a votação do impeachment do presidente Augusto Melo.

Gostaríamos de expressar nosso descontentamento com a forma de condução da reunião do conselho, marcada por despreparo e desorganização, o que é inaceitável considerando o tamanho do SCCP e a importância da pauta em debate. É lamentável a exposição negativa que os "representantes" do clube estão trazendo diariamente para o nosso Corinthians e exigimos que sejam penalizados, conforme o estatuto do clube, artigo 28, alínea E, que destaca que é passível de pena de desligamento o associado que difamar a imagem do Clube.

Reforçamos o nosso pedido ao Conselho Deliberativo para que apresentem as provas à Fiel Torcida ou aguardem a conclusão final do inquérito policial para seguir com a tomada de decisão baseada em dados e não em interesses políticos.

Lembramos que até o momento não se tem notícia de abertura de processos para punição para membros de gestões anteriores que causaram um rombo nas contas do clube da ordem de mais de 2 bilhões de reais, para os quais não faltam suspeitas de má gestão, ou mesmo indícios de ilícitos, causando estranheza a seletividade de critérios. Reafirmamos: se bastarem suspeitas, é necessário expulsar todos os dirigentes que comandaram o clube nos últimos 20 anos, evitando-se que retornem ao poder. E também fica o questionamento: onde estavam os conselheiros nesse tempo todo que nada fizeram?

Nossa posição não significa apoio à gestão atual, mas sim de tornar o processo justo. Seguiremos atentos e cobrando essa diretoria por uma gestão responsável e transparente.

Queremos, acima de tudo, que o clube tenha paz para seguir em frente nessa temporada, honrando sua grandeza e história. É urgente que essa briga interna por poder seja cessada, em respeito ao Corinthians e à sua torcida.

Com a Fiel Torcida não se brinca. O Corinthians é do povo!

VOCÊ CORINTHIANO, JUNTE-SE A NÓS, ESSA LUTA É DE TODOS.