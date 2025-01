Preterido por Carille, xodó da torcida do Santos tenta convencer Caixinha

Do UOL, em Santos (SP)

Miguelito tenta convencer Pedro Caixinha no Santos.

O que aconteceu

Preterido por Fabio Carille em 2024, Miguelito tenta uma vida nova no Santos nesta temporada.

A primeira rodada do Campeonato Paulista não foi um bom sinal. O meia-atacante não foi utilizado na vitória do Peixe por 2 a 1 sobre o Mirassol.

Caixinha improvisou o lateral-direito Leo Godoy como ponta quando tirou Lucas Braga, mas não botou Miguelito, que desempenha essa função de extremo.

Mas Miguelito foi titular contra a Ponte Preta, na segunda rodada. O jogador saiu no intervalo do duelo que terminou 1 a 1.

O UOL apurou que o novo treinador santista vê enorme capacidade técnica em Miguel, mas quer que o garoto de 20 anos evolua em termos táticos e físicos. Há um cuidado especial com o atleta no dia a dia do CT Rei Pelé.

O português conversou com Miguelito ao longo da pré-temporada e pediu mais intensidade e ajuda na marcação. A sensação é que o jovem às vezes desliga das partidas.

Pedro Caixinha crê que Miguel pode evoluir e conta com o boliviano para a temporada. A ideia é dar minutagem aos poucos.

Titular da seleção boliviana, Miguelito ainda não deslanchou no Santos. Os representantes da promessa esperam que ele ganhe mais oportunidades neste ano.

